Consorzio CAM: ” Pretendiamo risposte”

Il comunicato stampa

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Non ci è piaciuto rivolgersi per l’ennesima volta all’Assessore Protasi dopo aver esposto le nostre difficoltà che stiamo affrontando nell’ambito del nostro lavoro. Di fronte a tanto lassismo e superficialità , senza alcun riscontro dopo l’incontro del mese di Agosto 2022 , l’assessore Agnese Protasi tace!

Amareggiati e delusi nella dignità di lavoratori con a seguito le nostre intere famiglie, ai margini di un limite che lede la moralità di qualsiasi cittadino-lavoratore , non possiamo che sottilineare la superficialità e il totale abbandono ai nostri problemi senza significativi riscontri alle nostre- già da tempo – avanzate richieste.

Per quanto di nostra competenza, siamo pronti a manifestare in Città il nostro totale dissenso e non possiamo fare altro che pretendere dall’assessore Protasi RISPOSTE!!

Consorzio CAM