Consiglio comunale: voto favorevole per DUP 25-27 e assestamento di bilancio

Nelle due sedute di Consiglio comunale di martedì 16 e giovedì 18 luglio l’amministrazione comunale, rispettando la previsione normativa, ha presentato al massimo consesso cittadino il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027.

La presentazione del documento, che costituisce la guida strategica ed operativa dell’Ente, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione e la base su cui costruire il Bilancio di previsione finanziario, ha ricevuto 14 voti favorevoli e 7 contrari.

Nel corso della seduta odierna è stato inoltre evidenziato il permanere di tutti gli equilibri stabiliti in bilancio, ai sensi dell’art.193 del TUEL, per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili previste nel Testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa.

Dalla ricognizione di ogni posta del bilancio, approvato in consiglio comunale il 28.12.2023, è emersa l’assenza di situazioni che possano pregiudicare gli equilibri di bilancio, l’assenza di debiti fuori bilancio, nonché l’adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa all’andamento della gestione e l’andamento dei lavori pubblici, evidenziando la necessità di apportare le conseguenti variazioni anche di assestamento generale.

Per quanto riguarda l’andamento della gestione dei residui questa risulta essere buona, tale da non comportare la necessità di modificare la quota di avanzo di amministrazione accantonata a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità. In conseguenza comunque delle variazioni di bilancio già citate, il fondo crediti di dubbia esigibilità è stato rideterminato in € 6.529.500,00.

La gestione di cassa si trova in equilibro, il fondo cassa presso il Tesoriere infatti, alla data del 9 luglio scorso, ammontava a € 8.510.372,60. Durante il primo semestre 2024 l’Ente non ha avuto bisogno di ricorrere all’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria, rispettando i tempi medi di pagamento che si attestano a -8 giorni. Gli incassi previsti entro la fine dell’esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D. Lgs. n. 231/2002, garantendo quindi un fondo cassa finale positivo.

La salvaguardia degli equilibri di bilancio e l’assestamento generale, approvati dal Consiglio comunale con 14 voti favorevoli e 7 contrari, hanno acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti e della I Commissione consiliare permanente.​