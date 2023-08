Consiglio Comunale, votate all’unanimità le tre mozioni presentate da Civici X Spoleto

Il comunicato stampa del gruppo consiliare

Sono passate con voto unanime le ultime tre mozioni presentate da CiviciX nel consiglio comunale del 27 luglio.

Diversi i temi trattati e accolti con favore dall’intero consiglio comunale:

monitorare e informare in modo più incisivo riguardo ai disturbi del comportamento alimentare (DCA) per fornire una corretta prevenzione, maggiore consapevolezza e permettere così interventi tempestivi;

individuare un’area idonea per la sepoltura degli animali d’affezione, che ormai sono presenti in moltissime case e sono considerati a tutti gli effetti componenti della famiglia;

Intitolare le prossime vie o spazi pubblici a figure femminili, con la principale richiesta di costituire una commissione cittadina ampia, formata anche da persone del mondo dell’associazionismo e della società civile, che si occupi della toponomastica con criteri di equità.

Queste le tre proposte che hanno raccolto un consenso unanime da parte dei consiglieri.

Contestualmente è stata presentata anche una interpellanza per tenere alta l’attenzione sui neet, giovani al di sotto dei 29 anni che non lavorano e non sono inseriti in alcun percorso formativo, che verrà discussa nel prossimo consiglio.