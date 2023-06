Consiglio comunale: prossima seduta lunedì 19 giugno

La seduta verrà trasmessa in diretta streaming nel canale YouTube del Comune di Spoleto

Il Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria di I convocazione lunedì 19 giugno, alle ore 9.30 (qualora la seduta andasse deserta per mancanza del numero legale o per il venir meno, nel corso della stessa, di tale “quorum”, o qualora la trattazione di alcuni argomenti venisse rinviata o non fosse comunque esaurita, il Consiglio comunale è riconvocato per giovedì 22 giugno, alle ore 15.00) per i seguenti argomenti all’Ordine del Giorno:

Comunicazioni del Sindaco, del Presidente del Consiglio comunale e dei Consiglieri comunali

Interpellanze e interrogazioni

1. Interpellanza presentata dal Consigliere Cretoni in merito allo Sportello del Cittadino. (prot. n. 25263/26.04.2023);

2. Interpellanza presentata dal Consigliere Grifoni in merito alla segnaletica turistica. (prot. n. 27010/05.05.2023);

3. Interrogazione presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” in merito alle schede trasparenza ed alle dichiarazioni dei redditi degli amministratori comunali (prot. n. 29466/17.05.2023);

4. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” in merito alla rottamazione quater. (prot. n. 29946/18.05.2023);

5. Interpellanza presentata dal Consigliere A. Cretoni avente ad oggetto “Gestione impianto polivalente verde attrezzato centro civico di Cortaccione di Spoleto.” (prot. n. 31954/29.05.2023);

6. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” in merito al baratto amministrativo. (prot. n. 33533/05.06.2023).

Pratiche tecniche

7. “Modifiche al Regolamento comunale in materia di Edilizia residenziale sociale pubblica ai sensi della Legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 adottato dal Consiglio comunale con delibera n. 14 dell’ 11 aprile 2019.”

Relatore Presidente della Commissione Normativa – Dott. F. Cesaretti

Dipartimento per il Benessere e l’Innovazione Sociale, Formazione Generale e Sportiva per la Valorizzazione della Persona

Dirigente Dott.ssa D. Bugiantelli

8. “Approvazione schema di convenzione tra la Zona sociale n. 9 dell’Umbria, con capofila il comune di Spoleto, e la Zona sociale n. 6 dell’Umbria, con capofila il comune di Norcia per la sperimentazione del programma di intervento denominato P.I.P.P.I. per la prevenzione dell’istituzionalizzazione dei minori, nell’ambito del finanziamento PNRR Missione 5 inclusione e coesione, componente 2, Missione 1.1.1.”

Relatore Presidente della IV Commissione consiliare permanente – Sig. G. Lucentini

Dipartimento per il Benessere e l’Innovazione Sociale, Formazione Generale e Sportiva per la Valorizzazione della Persona

Dirigente Dott.ssa D. Bugiantelli

9. “Individuazione degli organismi collegiali con funzioni amministrative da ritenersi indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell’Ente. Esercizio finanziario 2023.”

Dipartimento Programmazione Pianificazione e Controllo per lo Sviluppo Sostenibile dell’Amministrazione

Dirigente – Segretario Generale Dott. M. Ruggieri

10. “Richiesta di istituzione di una Commissione di Indagine Riservata ai sensi dell’art. 17, comma 1, del Regolamento del Consiglio comunale – presentata dai Consiglieri Bececco, Catanossi, Cintioli, Cretoni, Dottarelli, Grifoni, Imbriani, Piccioni, Profili, secondo art. 27 del Regolamento Consiglio comunale. (prot. n. 34919/12.06.2023).”

Dipartimento Programmazione Pianificazione e Controllo per lo Sviluppo Sostenibile dell’Amministrazione

Dirigente – Segretario Generale Dott. M. Ruggieri

Mozioni

11. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” avente ad oggetto “Intitolazione di vie ai Sindaci scomparsi che hanno dato lustro alla nostra Città.” (prot. n. 10561/16.02.2022);

12. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” in merito alla possibilità di creare una comunità energetica che garantirebbe un sistema di autoconsumo dell’energia elettrica prodotta per scopi pubblici e privati. (prot. n. 10644/17.02.2022);

13. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” in merito al P.R.G. (prot. n. 12262/24.02.2022).

14. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” avente ad oggetto: “Realizzazione e attuazione del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche. (prot. n. 15385/11.03.2022);

15. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” avente ad oggetto: “Installazione di bagni pubblici autopulenti”. (prot. n. 15386/11.03.2022);

16. Mozione presentata dai Gruppi consiliari “Spoleto Futura-Forza Italia”, “Spoleto 2030”, “Insieme per Spoleto”, “Giorgia Meloni-Fratelli d’Italia”, “Alleanza Civica”, “Obiettivo Comune”, “Spoleto nel Cuore-Lega-Cambiamo”, per la revoca del Portavoce del Sindaco. (prot. n. 17624/21.03.2022);

17. Mozione presentata dai Consiglieri Piccioni, Cintioli, Bececco per rivedere le aliquote in sede di saldo dell’IMU dell’anno in corso nell’eventualità che la riforma catastale comporti per le famiglie spoletine un aggravio di spesa. (prot. n. 32410/26.05.2022);

18. Mozione presentata dal Consigliere Grifoni in merito al decoro urbano. (prot. n. 32588/27.05.2022);

19. Mozione presentata dal Consigliere Catanossi avente ad oggetto “Istituzione corsi ITS Academy nella Città di Spoleto.” (prot. n. 44774/27.07.2022);

20. Mozione presentata dal Consigliere Catanossi avente ad oggetto “Individuazione di sedi alternative ai plessi scolastici per lo svolgimento delle elezioni del 25 settembre 2022.” (prot. n. 44774/27.07.2022);

21. Mozione presentata dal Gruppo consiliare PD avente ad oggetto “Mozione per intitolazione di una strada o un luogo pubblico a Gino Strada e Teresa Sarti.” (prot. n. 66770/03.11.2022);

22. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” avente ad oggetto “Mozione per l’eliminazione della violenza contro le donne.” (prot. n. 72207/25.11.2022);

23. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” avente ad oggetto “Attuazione del progetto del Reddito Alimentare.” (prot. n. 72589/28.11.2022);

24. Mozione presentata dalle Consigliere Maso e Loretoni avente ad oggetto “Promuovere la giornata dei D.C.A. (Disturbi del Comportamento Alimentare) del 15 marzo.” (prot. n. 74972/07.12.2022);

25. Mozione presentata dal Consigliere Grifoni in merito all’acquisizione da parte dell’Ente, di una collezione di macchine fotografiche in forma gratuita con conseguente creazione di un museo storico permanente delle macchine fotografiche. (prot. n. 13995/03.03.2023);

26. Mozione presentata dal Consigliere Imbriani avente ad oggetto “Posizionamento in prossimità dell’ingresso Nord di Spoleto di un numero di aste per bandiere dove issare quelle rappresentative delle nazioni da cui provengono gli artisti che si esibiscono annualmente in occasione del Festival dei Due Mondi.” (prot. n. 16684/16.03.2023);

27. Mozione presentata dalla Consigliera Loretoni avente ad oggetto “Istituire nel territorio comunale di Spoleto un cimitero per animali d’affezione.” (prot. n. 18648/24.03.2023);

28. Mozione presentata dai consiglieri Dottarelli, Cretoni, Grifoni, Imbriani, Profili relativa all’avviso di selezione pubblica finalizzata al conferimento di incarico di Direttore Galleria civica di arte moderna e sistema museale cittadino. (prot. n. 21114/05.04.2023);

29. Mozione presentata dai Gruppi consiliari “Obiettivo Comune”, “Alleanza Civica”, “Fratelli d’Italia”, “Spoleto nel Cuore – Lega – Cambiamo” avente ad oggetto “Intitolazione del largo di fronte all’ingresso principale della Caserma Giuseppe Garibaldi, ubicato a fianco del Largo Andrea Moneta, posto alla destra della Via Martiri delle Fosse Ardeatine e delimitato dalla Via Cerquiglia e dal Viale Trento e Trieste al 130° Reggimento Fanteria “Perugia” – ricostituito a Spoleto nel 1941 – stanziato in Città dal 1976 al 1996.” (prot. n. 21723/07.04.2023);

30. Mozione presentata dalla consigliera Coltorti, sottoscritta anche dal Gruppo consiliare “Movimento Cinque Stelle 2050”, avente ad oggetto “Ius Soli/Ius Culturae.” (prot. n. 21727/07.04.2023).

31. Mozione presentata dal Gruppo consiliare PD avente ad oggetto “Formazione permanente sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare e uso del defibrillatore nelle scuole.” (prot. n. 28922/15.05.2023);

32. “Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Civici per Spoleto” avente ad oggetto “Toponomastica femminile.” (prot. n. 30637/22.05.2023);

33. Mozione consiliare presentata dal Consigliere Imbriani avente ad oggetto “Adesione alla piattaforma unica nazionale informatica delle targhe associate al CUDE.” (prot. n. 30638/22.05.2023);

34. Mozione consiliare presentata dal Consigleire Catanossi avente ad oggetto “Sistemazione degli ingressi della Città.” (prot. n. 32379/30.05.2023).