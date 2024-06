Consiglio comunale. Prossima seduta il 27 giugno alle 9.30

Il Consiglio Comunale è convocato nella Sala consiliare “Spoletium” del Palazzo Comunale, per giovedì 27 giugno sempre alle ore 9.30.

Questi gli argomenti aggiunti all’ordine del giorno:

Pratiche tecniche

1.“Interv. B 2.2 contributi a soggetti pubblici per iniziative DIPSPP per la valorizzazione del patrimonio del programma interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 del PNC al PNRR. HUB multifunzionale complesso monumentale San Nicolò – approvazione convenzione e atti conseguenti.”

Relatore Presidente della I Commissione consiliare permanente – Dott.ssa F. Maso

Dipartimento per il Marketing Territoriale, l’innovazione imprenditoriale ed il turismo 4.0 per la valorizzazione dell’economia locale

Dirigente Dott. S. Frontalini

2. “Individuazione degli organismi collegiali con funzioni amministrative da ritenersi indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell’Ente. Esercizio finanziario 2024.”

Relatore Segretario Generale Dott. M. Ruggieri

Dipartimento programmazione pianificazione e controllo per lo sviluppo sostenibile dell’amministrazione

Dirigente – Segretario Generale dott. M. Ruggieri​