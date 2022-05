Consiglio Comunale: prossima seduta il 23 maggio

All’Ordine del giorno l’approvazione del rendiconto di gestione

Il Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria per lunedì 23 maggio 2022, alle ore 9.30 per i seguenti argomenti all’Ordine del Giorno:

1. “Approvazione Rendiconto della Gestione anno 2021.”

Relatore Presidente della I Commissione consiliare permanente – Dott.ssa F. Maso

Direzione Economico Finanziaria e Risorse Umane – Responsabile ad interim Dott.ssa D. Bugiantelli

La seduta verrà trasmessa in diretta streaming nel canale YouTube del Comune di Spoleto (https://bit.ly/3G42NSA).​