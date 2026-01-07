Consiglio comunale, prossima seduta giovedì 8 gennaio ore 15.30

  • Redazione
  • Gennaio 7, 2026
  • Istituzioni
  • Letto 62

    • Il Consiglio Comunale è convocato per giovedì 8 gennaio alle ore 15.30. La seduta verrà trasmessa in diretta streaming nel canale YouTube del Comune di Spoleto https://shorturl.at/E8Pyf.

     

    Questi gli argomenti all’Ordine del Giorno:

     

    Interpellanze

    1. Interpellanza presentata dal consigliere Grifoni sulla situazione dello Stabilimento di Baiano. (prot. n. 38164/03.07.2025);

    2. Interpellanza presentata dal consigliere Grifoni in merito all’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL ed allo Sportello territoriale di Spoleto. (prot. n. 61144/20.10.2025).

    3. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare “insieme per Spoleto” avente ad oggetto “Interpellanza sull’utilizzo delle palestre del territorio comunale.” (prot. n. 63928/30.10.2025);

    4. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” avente ad oggetto “Interpellanza urgente con risposta in Consiglio comunale proposta di istituzione della Carta Bebè comunale a sostegno delle famiglie dei nuovi nati.” (prot. n. 64617/03.11.2025),

    5. Interpellanza presentata dal consigliere Cretoni avente ad oggetto “ Richiesta urgente di intervento per la bonifica di coperture in eternit presso le fonti pubbliche di Palombaro e Spoleto (Via Don Guerrino Rota – altezza civico 128.” (prot. n. 65217/04.11.2025);

    6. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” avente ad oggetto “Situazione sulla sicurezza cittadina e sulle misure adottate dopo i recenti episodi di cronaca.” (prot. n. 65516/06.11.2025);

    7. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” avente ad oggetto “Delucidazioni in merito alla gestione dell’illuminazione pubblica da parte della Società Engie e alla situazione del servizio sul territorio comunale.” (prot. n. 65795/06.11.2025);

    8. Interpellanza presentata dal consigliere Grifoni in merito ad opere della famiglia Querel (prot. n. 73754/11.12.2025);

    9. interpellanza presentata dal Gruppo consiliare “Alleanza Civica” avente ad oggetto “Realizzazione dell’area a servizi prevista dal Piano Attuativo in variante al PRG – intervento Berfin s.r.l. in Via Guglielmo Marconi.” (prot. n. 75777/18.12.2025);

    10. Interpellanza presentata dal consigliere Grifoni in merito all’ultima sede della Società Cooperativa Credito e Servizi (prot. n. 75841/18.12.2025).

    Comunicazioni del Sindaco, del Presidente del Consiglio comunale e dei Consiglieri comunali

    Share

    Articolo precedente

    Consiglio comunale: la prossima seduta si terrà lunedì 29 dicembre ore 9.00

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Aurelio Fabiani 2025-12-23 07:31:05
    Passerella di Natale per l' Amministrazione comunale al Caio Melisso. Ho retto un' ora e poi me ne sono andato......
    Carlo Neri 2025-12-16 18:04:05
    Bla bla bla bla
    Carlo Alberto Bussoni 2025-11-19 14:45:52
    Fintanto che le burocrati impiegate del comune di Spoleto si inventeranno motivazioni pretestuose per bloccare i progetti presentati, si faranno.....
    Patrizia 2025-11-18 12:53:49
    Che dispiacere, un uomo perbene, insieme alla signora, mi unisco alle condoglianze.
    Aurelio Fabiani 2025-11-17 18:32:50
    Fare di un lume incerto di candela un falò, è più pericoloso del silenzio. I TONI ENTUSIASTI, LISCI, PD, BONANNI,.....