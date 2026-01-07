Consiglio comunale, prossima seduta giovedì 8 gennaio ore 15.30

Il Consiglio Comunale è convocato per giovedì 8 gennaio alle ore 15.30. La seduta verrà trasmessa in diretta streaming nel canale YouTube del Comune di Spoleto https://shorturl.at/E8Pyf.
Questi gli argomenti all’Ordine del Giorno:
Interpellanze
1. Interpellanza presentata dal consigliere Grifoni sulla situazione dello Stabilimento di Baiano. (prot. n. 38164/03.07.2025);
2. Interpellanza presentata dal consigliere Grifoni in merito all’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL ed allo Sportello territoriale di Spoleto. (prot. n. 61144/20.10.2025).
3. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare “insieme per Spoleto” avente ad oggetto “Interpellanza sull’utilizzo delle palestre del territorio comunale.” (prot. n. 63928/30.10.2025);
4. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” avente ad oggetto “Interpellanza urgente con risposta in Consiglio comunale proposta di istituzione della Carta Bebè comunale a sostegno delle famiglie dei nuovi nati.” (prot. n. 64617/03.11.2025),
5. Interpellanza presentata dal consigliere Cretoni avente ad oggetto “ Richiesta urgente di intervento per la bonifica di coperture in eternit presso le fonti pubbliche di Palombaro e Spoleto (Via Don Guerrino Rota – altezza civico 128.” (prot. n. 65217/04.11.2025);
6. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” avente ad oggetto “Situazione sulla sicurezza cittadina e sulle misure adottate dopo i recenti episodi di cronaca.” (prot. n. 65516/06.11.2025);
7. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” avente ad oggetto “Delucidazioni in merito alla gestione dell’illuminazione pubblica da parte della Società Engie e alla situazione del servizio sul territorio comunale.” (prot. n. 65795/06.11.2025);
8. Interpellanza presentata dal consigliere Grifoni in merito ad opere della famiglia Querel (prot. n. 73754/11.12.2025);
9. interpellanza presentata dal Gruppo consiliare “Alleanza Civica” avente ad oggetto “Realizzazione dell’area a servizi prevista dal Piano Attuativo in variante al PRG – intervento Berfin s.r.l. in Via Guglielmo Marconi.” (prot. n. 75777/18.12.2025);
10. Interpellanza presentata dal consigliere Grifoni in merito all’ultima sede della Società Cooperativa Credito e Servizi (prot. n. 75841/18.12.2025).
Comunicazioni del Sindaco, del Presidente del Consiglio comunale e dei Consiglieri comunali
