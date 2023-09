Consiglio comunale. Prossima seduta giovedì 21 settembre, ore 15.00

Sarà possibile seguire la seduta anche in diretta streaming nel canale YouTube del Comune di Spoleto. L’ordine del giorno

Il Consiglio Comunale è convocato giovedì 21 settembre, alle ore 15.00 per la discussione dei seguenti argomenti all’Ordine del Giorno:

Interpellanze

1. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” in merito alla qualità dell’aria nel comune di Spoleto. (prot. n. 42451/14.07.2023).

Mozioni

2. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” in merito al P.R.G. (prot. n. 12262/24.02.2022).

Pratiche tecniche

3. “Adesione alla convenzione Consip Servizio Luce4 – lotto 6 (Toscana ed Umbria) per la fornitura di energia elettrica, la gestione, la manutenzione e la riqualificazione energetica degli impianti di pubblica illuminazione dell’intero territorio comunale.”

Relatore Presidente della III Commissione consiliare permanente – Dott. D. Filippi

Dipartimento per la Transizione Ecologica ed Energetica, Economia Circolare, Biodiversità e Paesaggio, Valorizzazione Sostenibile del Patrimonio Pubblico Comunale

Dirigente Ing. F. Zepparelli

4. “Adesione del comune di Spoleto al fondo di Enti Locali per la cooperazione decentrata e lo sviluppo umano sostenibile Felcos Umbria-associazione di comuni per lo sviluppo sostenibile avente sede in Perugia.”

Relatore Presidente della II Commissione consiliare permanente – Dott.ssa N. Fibraroli

Dipartimento per la Transizione Ecologica ed Energetica, Economia Circolare, Biodiversità e Paesaggio, Valorizzazione Sostenibile del Patrimonio Pubblico Comunale

Dirigente Ing. F. Zepparelli

5. “Individuazione delle frazioni non metanizzate del comune di Spoleto, ai fini della riduzione del costo del gasolio e gpl, usati come combustibile per il riscaldamento. Legge 448/98 e s.m.i. – riferimento anno 2023.”

Relatore Dirigente Ing. F. Zepparelli

Dipartimento per la Transizione Ecologica ed Energetica, Economia Circolare, Biodiversità e Paesaggio, Valorizzazione Sostenibile del Patrimonio Pubblico Comunale – Ing. F. Zepparelli

Relazioni

6. Relazioni della Commissione di Controllo e Garanzia:

– Relazione sulla regolarità di interpellanze ed interrogazioni e mancata risposta alle stesse (protocollo riservato);

– Relazione sulla regolarità dell’interrogazione prot. n. 60478 del 06/10/2022 (protocollo riservato).

Comunicazioni del Sindaco, del Presidente del Consiglio comunale e dei Consiglieri comunali

Mozioni

7. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” avente ad oggetto: “Realizzazione e attuazione del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche. (prot. n. 15385/11.03.2022);

8. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” avente ad oggetto: “Installazione di bagni pubblici autopulenti”. (prot. n. 15386/11.03.2022);

9. Mozione presentata dai Gruppi consiliari “Spoleto Futura-Forza Italia”, “Spoleto 2030”, “Insieme per Spoleto”, “Giorgia Meloni-Fratelli d’Italia”, “Alleanza Civica”, “Obiettivo Comune”, “Spoleto nel Cuore-Lega-Cambiamo”, per la revoca del Portavoce del Sindaco. (prot. n. 17624/21.03.2022);

10. Mozione presentata dai Consiglieri Piccioni, Cintioli, Bececco per rivedere le aliquote in sede di saldo dell’IMU dell’anno in corso nell’eventualità che la riforma catastale comporti per le famiglie spoletine un aggravio di spesa. (prot. n. 32410/26.05.2022);

11. Mozione presentata dal Consigliere Grifoni in merito al decoro urbano. (prot. n. 32588/27.05.2022);

12. Mozione presentata dal Consigliere Catanossi avente ad oggetto “Istituzione corsi ITS Academy nella Città di Spoleto.” (prot. n. 44774/27.07.2022);

13. Mozione presentata dal Consigliere Catanossi avente ad oggetto “Individuazione di sedi alternative ai plessi scolastici per lo svolgimento delle elezioni del 25 settembre 2022.” (prot. n. 44774/27.07.2022);

14. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” avente ad oggetto “Mozione per l’eliminazione della violenza contro le donne.” (prot. n. 72207/25.11.2022);

15. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” avente ad oggetto “Attuazione del progetto del Reddito Alimentare.” (prot. n. 72589/28.11.2022);

16. Mozione presentata dal Consigliere Grifoni in merito all’acquisizione da parte dell’Ente, di una collezione di macchine fotografiche in forma gratuita con conseguente creazione di un museo storico permanente delle macchine fotografiche. (prot. n. 13995/03.03.2023);

17. Mozione presentata dai consiglieri Dottarelli, Cretoni, Grifoni, Imbriani, Profili relativa all’avviso di selezione pubblica finalizzata al conferimento di incarico di Direttore Galleria civica di arte moderna e sistema museale cittadino. (prot. n. 21114/05.04.2023);

18. Mozione presentata dai Gruppi consiliari “Obiettivo Comune”, “Alleanza Civica”, “Fratelli d’Italia”, “Spoleto nel Cuore – Lega – Cambiamo” avente ad oggetto “Intitolazione del largo di fronte all’ingresso principale della Caserma Giuseppe Garibaldi, ubicato a fianco del Largo Andrea Moneta, posto alla destra della Via Martiri delle Fosse Ardeatine e delimitato dalla Via Cerquiglia e dal Viale Trento e Trieste al 130° Reggimento Fanteria “Perugia” – ricostituito a Spoleto nel 1941 – stanziato in Città dal 1976 al 1996.” (prot. n. 21723/07.04.2023);

19. Mozione presentata dal Consigliere Catanossi avente ad oggetto “Sistemazione degli ingressi della Città.” (prot. n. 32379/30.05.2023);

20. Mozione presentata dal consigliere Catanossi avente ad oggetto “Contrassegno rosa identificativo temporaneo.” (prot. n. 39705/03.07.2023);

21. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Movimento Cinque Stelle” avente ad oggetto “Regolamentazione esibizioni non programmate, estemporanee o tipo flash-mob degli artisti durante il periodo del Festival dei Due Mondi.” (prot. n. 40645/06.07.2023);

22. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” in merito alle iniziative da intraprendere per rendere attrattivo il territorio del comune di Spoleto. (prot. n. 41944/12.07.2023);

23. Mozione presentata dal Consigliere Catanossi avente ad oggetto “Realizzazione tratto di strada per migliorare il collegamento tra la SS 685 delle Tre Valli Umbre e la SP 460.” (prot. n. 42403/14.07.2023).

24. Mozione presentata dal consigliere Grifoni in merito all’arredo floreale ed arboreo del Viale Trento e Trieste (prot. n. 44129/20.07.2023);

25. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Movimento Cinque Stelle” avente ad oggetto “Installazione rastrelliere per biciclette e colonnine di ricarica elettrica.” (prot. n. 47610/07.08.2023);

26. Mozione presentata dal consigliere Grifoni in merito alla presenza di erbe infestanti e rifiuti nelle aree verdi zone PEEP ed all’allestimento in dette aree di uno spazio attrezzato. (prot. n. 47613/07.08.2023);

27. Mozione presentata dai Gruppi consiliari “Partito Democratico”, “Civici per Spoleto”, “Movimento Cinque Stelle” e “Ora Spoleto” in merito al bando di gara per l’affidamento dei servizi socio-sanitari. (prot. n. 47982/09.08.2023);

28. Ordine del giorno presentato dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” in merito alla Sanità pubblica ed all’ospedale di Spoleto. (prot. n. 52044/05.09.2023);

29. Mozione presentata dai consiglieri Cintioli e Grifoni avente ad oggetto “Mozione per conferimento cittadinanza onoraria all’Istituto per Sovrintendenti della Polizia di Stato “Rolando Lanari” di Spoleto.” (prot. n. 52499/06.09.2023).

Intepellanze

30. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare “Alleanza Civica” avente ad oggetto “Affidamento degli appalti alla società in house A.Se. Spoleto S.r.l.” (prot. n. 52979/08.09.2023).