Consiglio Comunale: prossima seduta giovedì 17 settembre

Il Consiglio Comunale è convocato, presso la Sala consiliare “Spoletium” del Palazzo Comunale, per giovedì 17 settembre alle ore 15.00 per i seguenti argomenti all’Ordine del Giorno:

Comunicazioni del Sindaco, del Presidente del Consiglio comunale e dei Consiglieri comunali

1 “Ratifica da parte del Consiglio comunale della delibera di Giunta comunale n. 124 del 23 luglio 2020 – variazioni d’urgenza al B.P. 2019/2021 – esercizio provvisorio 2020 – per Direzione Tecnica e referendum 20 e 21 settembre 2020.”

Relatore Presidente della I Commissione consiliare permanente – sig. R. Ranucci

Direzione Economico Finanziaria e Risorse Umane – Dirigente Dott. G. Antonini

2 “Atto di indirizzo politico-amministrativo per la Società partecipata Valle Umbra Servizi S.p.A., in sigla V.U.S. S.p.A. Modifiche Statutarie ed adeguamento alle disposizioni vigenti (Art. 42, comma 2, lett. G) D.Lgs. 267/2000).”

Relatore Presidente della Commissione Normativa – sig. Riccardo Fedeli

Segreteria Generale – Segretario generale Dott. M. Ruggieri

3. “Modifica/integrazione del Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali.”

Relatore Presidente della Commissione Normativa – sig. Riccardo Fedeli

Direzione Economico Finanziaria e Risorse Umane – Dirigente Dott. G. Antonini

4. “Approvazione del Regolamento di disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU).”

Relatore Presidente della Commissione Normativa – sig. Riccardo Fedeli

Direzione Economico Finanziaria e Risorse Umane – Dirigente Dott. G. Antonini

5. “Approvazione del Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI).”

Relatore Presidente della Commissione Normativa – sig. Riccardo Fedeli

Direzione Economico Finanziaria e Risorse Umane – Dirigente Dott. G. Antonini

6. “Adozione del Regolamento per la disciplina del sistema di videosorveglianza del Comune di Spoleto.”

Relatore Presidente della Commissione Normativa – sig. Riccardo Fedeli

Segreteria Generale – Segretario generale Dott. M. Ruggieri

Mozioni

7. Mozione presentata dal Gruppo consiliare PD avente ad oggetto: “Un festival che guarda alle nuove generazioni e amico delle famiglie e dei bambini.” (prot. n. 47599/29.07.2019).

8. Mozione presentata dal Gruppo consiliare PD avente ad oggetto: “Miglioramento e ottimizzazione degli Sportelli Europa e Digipass.” (prot. n. 52461/26.08.2019).

9. Mozione presentata dai Gruppi consiliari Camilla Laureti per Spoleto e Camilla Laureti – Ora Spoleto avente ad oggetto: “Spoleto Plastic Free.” (prot. n. 62555/10.10.2019).

10. Mozione presentata dal consigliere Morelli in merito alla convocazione di un Consiglio comunale “aperto” per dibattere su problematiche riguardanti la Fondazione Festival dei 2 Mondi. (prot. n. 62752/10.10.2019).

11. Mozione presentata dai Gruppi consiliari Camilla Laureti per Spoleto e Camilla Laureti Sindaco – Ora Spoleto avente ad oggetto: “Conferimento Cittadinanza Onoraria a Liliana Segre.” (prot. n. 70150/11.11.2019).

12. Mozione presentata dal Gruppo consiliare Laboratorio Spoleto con la quale si chiede che Sindaco e Giunta si impegnino ad adottare iniziative idonee a contrastare tutti i fenomeni di intolleranza per ragione di razza e l’istigazione all’odio razziale. (prot. n. 73618/29.11.2019).

13. Mozione presentata dai Gruppi consiliari PD, Camilla Laureti per Spoleto e Camilla Laureti – Ora Spoleto avente ad oggetto: “Sgravi fiscali per le aziende rimaste isolate dalla chiusura del tratto di strada della Flaminia.” (prot. n. 78333/23.12.2019).

14. Mozione presentata dal consigliere Ugolini con la quale si chiede che Sindaco e Giunta comunale si impegnino ad adottare ed approvare il progetto di “Controllo di Vicinato”. (prot. n. 78455/24.12.2019).

15. Mozione presentata dalla consigliera Erbaioli avente ad oggetto: “Razionalizzazione degli spazi per una migliore fruizione dei consultori familiari.” (prot. n. 759/07.01.2020).

16. Mozione presentata dalla consigliera Erbaioli avente ad oggetto: “Dedicare il 12 maggio 2020 alla celebrazione dell’anno dell’infermiere e dell’ostetrica.” (prot. n. 4327/27.01.2020).

17. Mozione presentata dai Consiglieri Morelli, Di Cintio, Trippetti, Settimi, Erbaioli, Pompili in merito al futuro dell’ospedale di Spoleto.” (prot. n. 23956/21.05.2020).

18. Mozione presentata dai Consiglieri Morelli, Militoni, Settimi, Trippetti, Di Cintio, Ranucci in merito al “Progetto generale di mobilità alternativa” (prot. n. 28242/17.06.2020).

19. Mozione presentata dal Consigliere F. Ugolini in merito alla previsione della non applicazione di sanzioni ed interessi per i contribuenti che pagano la prima rata IMU e TARI entro il 30.09.2020. (prot. n. 29336/24.06.2020).

20. Mozione presentata dai Gruppi consiliari Alleanza Civica, Spoleto Popolare, Ora Spoleto e Partito Democratico avente ad oggetto: “Mozione trasformazione impianto sportivo Chico Mendes da bocciofila a impianto di boxe.” (prot. n.34145/20.07.2020).

21. Mozione presentata dal Gruppo consiliare PD avente ad oggetto: “Sistemazione e cura degli spazi antistanti la Stazione di Spoleto.” (prot. n. 36639/04.08.2020).

Interpellanze e Interrogazioni

22. Interpellanza presentata dai Gruppi consiliari Camilla Laureti per Spoleto e Camilla Laureti Sindaco – Ora Spoleto avente ad oggetto: “Interpellanza in merito alla necessità di un Piano marketing strategico per lo sviluppo del turismo e dell’economia.” (prot. n. 7875/07.02.2019).

23. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare PD in merito alla selezione indetta per il conferimento di incarichi di posizioni organizzative ed all’aggiornamento del piano triennale del fabbisogno occupazionale. (prot. n. 50594/12.08.2019).

24. Interrogazione presentata dal Gruppo consiliare PD avente ad oggetto: “Partecipate dirette ed indirette del Comune di Spoleto – situazione.” (prot. n. 29020/22.06.2020).