Consiglio comunale: prossima seduta giovedì 11 marzo

All’ordine del giorno la mozione di sfiducia al Sindaco de Augustinis

Il Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria di I convocazione in modalità a distanza tramite piattaforma informatica per giovedì 11 marzo 2021, alle ore 15.00 per i seguenti argomenti all’Ordine del Giorno:

Comunicazioni del Sindaco, del Presidente del Consiglio comunale e dei Consiglieri comunali

Comunicazione riguardante la deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 01.02.2021 avente ad oggetto “Prelevamento dal Fondo di Riserva per sopravvenute spese di gestione dell’archivio documentale.”

1. “Adempimenti conseguenti alla sentenza n. 360/2019 emessa in data 09.05.2019 dal Tribunale di Spoleto: riconoscimento legittimità del debito art. 194 del Decreto Legislativo n. 267/2000.”

Relatore Presidente della I Commissione consiliare permanente – Sig. R Ranucci

Segreteria Generale – Segretario Generale dott. M. Ruggieri

2. Mozione presentata dai Consiglieri Di Cintio, Erbaioli, Fedeli, Frascarelli, Laureti, Lisci, Loretoni, Morelli, Poliori, Profili, Proietti, Renzi, Santirosi, Settimi, Trippetti avente ad oggetto “Mozione di sfiducia al Sindaco art. 52 T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).”

Interpellanze e Interrogazioni

3. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare PD in merito alla selezione indetta per il conferimento di incarichi di posizioni organizzative ed all’aggiornamento del piano triennale del fabbisogno occupazionale. (prot. n. 50594/12.08.2019).

Le pratiche relative agli argomenti di cui sopra potranno essere consultate presso la Segreteria Generale nelle ore d’ufficio a norma dell’art. 45 del vigente Regolamento del Consiglio comunale.