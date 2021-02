Consiglio comunale: prossima seduta giovedì 11 febbraio

Al primo punto all’ordine del giorno c’è la mozione di sfiducia al sindaco

Il Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria di I convocazione in modalità a distanza tramite piattaforma informatica per giovedì 11 febbraio 2021, alle ore 15.00 per i seguenti argomenti all’Ordine del Giorno:





Comunicazioni del Sindaco, del Presidente del Consiglio comunale e dei Consiglieri comunali

1. Mozione presentata dai Consiglieri Settimi, Frascarelli, Loretoni, Polinori, Profili, Di Cintio, Proietti, Fedeli, Santirosi, Morelli avente ad oggetto “Mozione di sfiducia al Sindaco art. 52 T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).” (prot. n.2630/15.01.2021).

2. “Determinazioni in merito alla richiesta di alcuni cittadini della classificazione a strada comunale dell’attuale strada di accesso a Perchia. Provvedimenti conseguenti.”

Relatore Presidente della III Commissione consiliare permanente – Sig. G. Fagotto Fiorentini

Direzione Tecnica – Dirigente ing. F. Zepparelli

3. “Determinazioni in merito alla richiesta di ridefinizione dei limiti stradali della strada comunale n 134 delle Mustaiole e la proprietà della sig.ra Fiori Clara in località Mustaiole. Ditta Fiori Clara. – provvedimenti conseguenti.”

Relatore Presidente della III Commissione consiliare permanente – Sig. G. Fagotto Fiorentini

Direzione Tecnica – Dirigente ing. F. Zepparelli

4. “Determinazioni in merito alla richiesta di alcuni cittadini della classificazione a strada comunale dell’attuale strada di accesso ad Agliano. Provvedimenti conseguenti.”

Relatore Presidente della III Commissione consiliare permanente – Sig. G. Fagotto Fiorentini

Direzione Tecnica – Dirigente ing. F. Zepparelli



ed è convocato in seduta ordinaria di II convocazione per i seguenti argomenti all’Ordine del Giorno:





Mozioni

5. Mozione presentata dai Gruppi consiliari Alleanza Civica, Spoleto Popolare, Ora Spoleto e Partito Democratico avente ad oggetto: “Mozione trasformazione impianto sportivo Chico Mendes da bocciofila a impianto di boxe.” (prot. n. 34145/20.07.2020).

6. Mozione presentata dal Gruppo consiliare PD avente ad oggetto: “Sistemazione e cura degli spazi antistanti la Stazione di Spoleto.” (prot. n. 36639/04.08.2020).

7. Mozione presentata dal Gruppo consiliare Fratelli d’Italia avente ad oggetto: “Misure urgenti per contrasto all’epidemia Covid-19 da raggiungere nel più breve tempo possibile al fine di contrastare, con gli adeguati strumenti, la Terza ondata di coronavirus Sars-CoV-19 nello specifico relativamente a riapertura in sicurezza delle scuole e programma di vaccinazione anti COVID.” (prot. n. 63601/21.12.2020).



E’ convocato altresì in seduta ordinaria di I CONVOCAZIONE per il seguente argomento all’Ordine del Giorno:



8. Mozione presentata dai Consiglieri Militoni e Fagotto Fiorentini avente ad oggetto “Mozione di indirizzo contro lo smaltimento dei rifiuti tramite utilizzo inceneritore ex stabilimento Cementir ed altri impianti sul territorio del Comune di Spoleto.” (prot. n. 7306/04.02.2021).





Interpellanze e Interrogazioni

9. Interpellanza presentata dai Gruppi consiliari Camilla Laureti per Spoleto e Camilla Laureti Sindaco – Ora Spoleto avente ad oggetto: “Interpellanza in merito alla necessità di un Piano marketing strategico per lo sviluppo del turismo e dell’economia.” (prot. n. 7875/07.02.2019).

10. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare PD in merito alla selezione indetta per il conferimento di incarichi di posizioni organizzative ed all’aggiornamento del piano triennale del fabbisogno occupazionale. (prot. n. 50594/12.08.2019).