Consiglio Comunale, l’Ordine del Giorno della seduta del 26 maggio

La seduta verrà trasmessa in diretta streming nel canale YouTube dell’Ente a partire dalle ore 15.00

Il Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria, con il quorum di I convocazione per giovedì 26 maggio 2022, alle ore 15.00 per i seguenti argomenti all’Ordine del Giorno:

Comunicazioni del Sindaco, del Presidente del Consiglio comunale e dei Consiglieri comunali

1. “Barbetti Materials S.p.A. – Cava sita in Loc. Vallocchia nel comune di Spoleto. riconoscimento ampliamento coltivabilità giacimento di cava già riconosciuto denominato Vallocchia in variante allo strumento urbanistico comunale vigente. Procedura di ratifica del C.C. accordo di copianificazione ai sensi dell’art. 5bis comma 17 della l.r. 2/2000 ss.mm.ii.”

Relatore Presidente della III Commissione consiliare permanente – Dott. D. Filippi

Direzione Tecnica – Dirigente Ing. F. Zepparelli

2. “Imposta municipale propria (IMU) – approvazione aliquote anno 2022.”

Relatore Presidente della I Commissione consiliare permanente – Dott.ssa F. Maso

Direzione Economico Finanziaria e Risorse Umane – Responsabile ad interim Dott.ssa D. Bugiantelli

3. ”Addizionale comunale all’IRPEF: approvazione aliquota e soglia di esenzione anno 2022.”

Relatore Presidente della I Commissione consiliare permanente – Dott.ssa F. Maso

Direzione Economico Finanziaria e Risorse Umane – Responsabile ad interim Dott.ssa D. Bugiantelli

4. “Approvazione delle tariffe al fine dell’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2022.”

Relatore Presidente della I Commissione consiliare permanente – Dott.ssa F. Maso

Direzione Economico Finanziaria e Risorse Umane – Responsabile ad interim Dott.ssa D. Bugiantelli

Interpellanze e interrogazioni 5. Interpellanza presentata dai Gruppi consiliari “Alleanza Civica” e “Giorgia Meloni-Fratelli d’Italia” avente ad oggetto “Iter per adozione della Variante al P.R.G. nella parte operativa.” (prot .n. 16328/15.03.2022); 6. Interpellanza presentata dai Consiglieri Profili, Cretoni, Dottarelli, Catanossi avente ad oggetto “Schede di interventi da parte dell’Agenzia del Demanio e rigenerazione urbana fondi Ministero dell’Interno.” (prot. n. 18727/25.03.2022); 7. Interrogazione presentata dal Consigliere Imbriani in merito all’evento “Oltre la dieta: a Spoleto la presentazione dell’E-Book della nutrizionista Anna Laureti.” (prot. n. 21354/07.04.2022); 8. Interpellanza presentata dai Consiglieri Cretoni, Dottarelli, Grifoni, Imbriani, Profili avente ad oggetto “Riorganizzazione e assunzione dirigente.” (prot. n. 21769/08.04.2022); 9. Interpellanza presentata dal Consigliere Grifoni in merito allo Stabilimento militare di Baiano di Spoleto. (prot. n. 23560/19.04.2022); 10. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare “Civici per Spoleto” avente ad oggetto “Acquisto di cestini portarifiuti auto-compattanti”. (prot. n. 24230/21.04.2022).

per i seguenti argomenti all’Ordine del Giorno, con quorum richiesto di II CONVOCAZIONE:

Mozioni

11. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Civici per Spoleto” avente ad oggetto “Riqualificazione stabili ATER e di proprietà dell’Ente.” (prot. n. 2455/13.01.2022);

12. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Civici per Spoleto” avente ad oggetto “Ricognizione, riqualificazione e messa in sicurezza del sistema viario.” (prot. n. 2458/13.01.2022);

13. Mozione presentata dai Gruppi consiliari “Movimento 5 Stelle 2050” e “Ora Spoleto” avente ad oggetto “Istituzione di una via cittadina dedicata al partigiano Francesco Spitella.” (prot. 2517/13.01.2022).

14. Mozione presentata dal Consigliere Catanossi avente ad oggetto “Installazione di impianti di ventilazione meccanica presso gli istituti scolastici.” (prot n. 5954/27.01.2022);

15. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” al fine di rivedere e prorogare gli effetti, le scadenze ed i benefici previsti dalla delibera n. 17 del 30/09/2020 anche per gli anni 2022 e 2023. (prot. n. 6189/28.01.2022);

16. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” in merito alle aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU). (prot. n. 7244/02.02.2022);

17. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” in merito alla festa inaugurazione mobilità alternativa, al rilancio quarto stralcio funzionale ed alla risoluzione del problema del ponte pedonale sul torrente Tessino. (prot. n. 7245/02.02.2022);

18. Mozione presentata dal consigliere Catanossi avente ad oggetto “Istituzione dei patti di collaborazione.” (prot. n. 7931/04.02.2022);

19. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” avente ad oggetto “Intitolazione di vie ai Sindaci scomparsi che hanno dato lustro alla nostra città.” (prot. n. 10561/16.02.2022);

20. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” in merito alla possibilità di creare una comunità energetica che garantirebbe un sistema di autoconsumo dell’energia elettrica prodotta per scopi pubblici e privati. (prot. n. 10644/17.02.2022);

21. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” avente ad oggetto “Strade comunali”. (prot. n. 10647/17.02.2022);

22. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Civici per Spoleto” avente ad oggetto “Rafforzamento delle misure di contrasto al bullismo ed al cyberbullismo.” (prot. n. 10947/18.02.2022);

23. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” in merito al PRG. (prot. n. 12262/24.02.2022).

24. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” avente ad oggetto: “Realizzazione e attuazione del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche. (prot. n. 15385/11.03.2022);

25. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” avente ad oggetto: “Installazione di bagni pubblici autopulenti”. (prot. n. 15386/11.03.2022);

26. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” avente ad oggetto “Proroga della scadenza delle tasse comunali.” (prot. n. 15708/14.03.2022);

​27. Mozione presentata dai Gruppi consiliari “Spoleto Futura-Forza Italia”, “Spoleto 2030”, “Insieme per Spoleto”, “Giorgia Meloni-Fratelli d’Italia”, “Alleanza Civica”, “Obiettivo Comune”, “Spoleto nel Cuore-Lega-Cambiamo”, per la revoca del Portavoce del Sindaco. (prot. n. 17624/21.03.2022);

28. Mozione presentata dal Consigliere Catanossi avente ad oggetto “Delocalizzazione dello stadio comunale di calcio.” (prot. n. 21308/07.04.2022);

29. Mozione presentata dal Consigliere Catanossi avente ad oggetto “Verifica della possibilità di realizzazione di comunità energetiche nel territorio comunale di Spoleto.” (prot. n. 21495/07.04.2022).

​

Interpellanze e interrogazioni

30. Interpellanza presentata dal Consigliere Grifoni in merito all’elettrodotto, di proprietà di Terna che, dalla Stazione elettrica Villavalle, va a collegarsi con la Cabina Primaria di Spoleto. (prot. n. 30456/18.05.2022).