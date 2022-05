Consiglio Comunale, l’Ordine del Giorno del 30 maggio

La seduta verrà trasmessa in diretta streming nel canale YouTube dell’Ente a partire dalle ore 15.00



Il Consiglio Comunale è convocato per lunedì 30 maggio 2022, alle ore 15.00 per la discussione dei seguenti argomenti all’Ordine del Giorno:

Comunicazioni del Sindaco, del Presidente del Consiglio comunale e dei Consiglieri comunali

1. “Individuazione delle frazioni non metanizzate del Comune di Spoleto, ai fini della riduzione del costo del gasolio e gpl, usati come combustibile per il riscaldamento. Legge 448/98 e s.m.i. Riferimento anno 2022.”

Relatore Dirigente della Direzione Tecnica – Ing. F. Zepparelli

Direzione Tecnica – Dirigente Ing. F. Zepparelli

2. Relazione della Commissione di Controllo e Garanzia in merito alla richiesta di controllo sul funzionamento degli Istituti di partecipazione – illustrazione e discussione. (prot. n. 28701/10.05.2022).

Relatore Presidente della Commissione di Controllo e Garanzia – Dott. D. Catanossi ​