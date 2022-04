Consiglio comunale, l’opposizione tuona: “Ennesimo atto d’arroganza della maggioranza”

La nota stampa congiunta di nove consiglieri

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Ennesimo atto d’arroganza della maggioranza consiliare in merito all’approvazione del regolamento recante le linee guida per l’applicazione del criterio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di lavori, servizi e forniture da parte del Comune.

Come forze d’opposizione, infatti, valutando tale atto fortemente contraddittorio, evasivo e meritevole di necessarie modifiche e aggiustamenti, soprattutto nelle linee guida di applicazione del criterio di rotazione, abbiamo reputato opportuno richiedere il ritiro della pratica riportandola in commissione normativa, allargata a quella dello sviluppo economico.

La richiesta non ci sembrava proibitiva, visto il non carattere d’urgenza del documento e vista la reale volontà di apportare un contributo propositivo.

Non avevamo però fatto i conti con la oramai consueta arroganza dei gruppi di maggioranza che, senza una logica motivazione, hanno inteso respingere la richiesta stessa e procedere, con la prepotenza dei numeri, alla sua approvazione in autonomia senza gli ulteriori necessari approfondimenti.

È stato licenziato così un regolamento che lascia a nostro avviso un’imbarazzante discrezionalità di scelta e comportamento, fattore questo che rischia di mettere in discussione la correttezza delle scelte.

Quando si parla di attività produttive e sviluppo economico, in un momento così critico per il territorio, non si può pensare di essere così frettolosi e superficiali.

Le forze d’opposizione non possono che denunciare tale atteggiamento che di sicuro non è di buon auspicio per il futuro della città.

Spoleto, 28 Aprile 2022

Maria Elena Bececco

Diego Catanossi

Giancarlo Cintioli

Alessandro Cretoni

Alessandra Dottarelli

Sergio Grifoni

Paolo Imbriani

Gianmarco Profili

Paolo Piccioni