Consiglio comunale, l’opposizione tuona contro l’Amministrazione

Partito Democratico e Ora Spoleto: “Ha senso continuare così?”. Frascarelli, Settimi e Profili: “Ci auguriamo che si traggano prima possibile le dovute conclusioni, e si scriva la parola fine alla sciagurata esperienza della giunta de Augustinis”

(DMN) Spoleto – A poche ore dal Consiglio Comunale che ha visto i consiglieri di maggioranza abbandonare la Sala Spoletium, lasciando più di un’incognita sul futuro dell’esecutivo cittadino, arrivano i primi duri commenti delle forze di opposizione.



Riceviamo e pubblichiamo integralmente i comunicati stampa dei Gruppi di Partito Democratico e Ora Spoleto (Laureti, Lisci, Erbaioli, Trippetti e Renzi) e dei consiglieri di Alleanza Civica e Spoleto Popolare, Profili, Settimi e Frascarelli, ancora una volta senza Maria Elena Bececco:



Il regolamento per la gestione delle entrate comunali – di cui si discute da mesi e che i commercianti attendono da tempo – forse torna in Commissione Normativa, forse torna in Consiglio o…ad oggi non è dato sapere.

Sulla fideiussione per i piani di rateizzazione a 36 mesi, opzione inserita per ottenere il parere favorevole dei revisori dei conti, sta tremando la maggioranza.

Quando si è iniziato a trattare il punto in questione la Lega prima, Fratelli d’Italia poi, hanno abbandonato l’aula del Consiglio comunale di ieri e Forza Italia ne ha chiesto il rinvio in Commissione.

L’unica cosa seria, l’unica cosa che ci interessa veramente non sono i giochi della politica e i mal di pancia della maggioranza ma dare finalmente le risposte che le associazioni dei commercianti attendono da tempo, troppo tempo.

Cosa conta di più per questa maggioranza? Con l’abbandono di ieri sembra evidente. E forse ancora più grave è l’accusa che ha fatto Militoni, capogruppo della Lega in Consiglio, quando ha dato la colpa delle modifiche al regolamento ai tecnici ‘troppo severi’ che dovrebbero stare al servizio della politica. Davvero è così che intende il suo ruolo uno dei massimi esponenti della Lega spoletina?

Se poi a tutto questo aggiungiamo il fuori onda in cui il Presidente del Consiglio Cretoni e il Sindaco De Augustinis parlano di ‘idioti, ‘andare a casa’ e di ‘commissariamento’ e la richiesta del Capogruppo di Fratelli d’Italia Polinori che chiede le dimissioni del Presidente del Consiglio Cretoni la situazione si fa più grave.

Ci aspetteremmo che, arrivati a questo punto, il Presidente del Consiglio dia le dimissioni dato che parte del suo ruolo è proprio la difesa dei consiglieri comunali che lui stesso ha apostrofato come ‘idioti’.

Ci chiediamo, e chiediamo a questa maggioranza, se davvero ha senso continuare con l’amministrazione De Augustinis: per prendere decisioni e dare risposte immediate e certe ad una città che vive una fase incerta e difficile come questa serve una maggioranza stabile e coesa. Esattamente il contrario di quello che stiamo vivendo in questi giorni.



I consiglieri del Partito Democratico e Ora Spoleto





Ieri durante il consiglio comunale, il capogruppo della Lega ha dichiarato nel suo intervento finale: “uffici che sembravano più preoccupati di dire ‘no’ ad ogni proposta, piuttosto che mettersi al servizio della politica”. La Lega ritiene che l’apparato tecnico del Comune debba essere al servizio della parte politica chiamata a governare e non viceversa; purtroppo questa situazione si è verificata in varie circostanze, questa è l’ultima.Cosa intende dire il capogruppo Militoni nella sopra riportato intervento quando dichiara :”si è verificata in varie circostanze”. A cosa si riferisce? Forse si riferisce al parere negativo messo dal Dirigente finanziario su una pratica perché mancava la copertura finanziaria? Oppure alla struttura di piazza della Genga, che per fare i lavori chiede di conformarsi alle leggi vigenti? Se questi sono i comportamenti censurati, dal Militoni, noi siamo dalla parte degli uffici. Se ci sono altre situazioni, prima che vengano denunciate pubblicamente, sosteniamo comunque che esternazioni del genere non sono accettabili, in quanto verrebbero a minare le fondamenta stabilite per legge della separazione dei ruoli. Conoscendo, oramai i colleghi consiglieri di tutti i gruppi, ed anche quelli della Lega, non crediamo che tale pensiero sia condiviso dalla maggioranza di loro, siamo convinti che sia il pensiero del Consigliere o di pochi altri.Per quanto concerne il famoso fuori onda, e più precisamente le affermazioni del Presidente del Consiglio Comunale Sandro Cretoni:“…vedono gli idioti… non ci si crede, ma non ci si crede…” probabilmente rispondendo alla Renzi che affermava del brutto spettacolo dato dall’assise, diciamo che il suo è un comportamento vergognoso, non rispettoso delle più elementari nozioni di democrazia. Ancora oggi è possibile dissentire, anche con l’abbandono dell’aula!!! Dovrebbe farsi un esame di coscienza di come gestisce l’aula, se il suo è un comportamento “super partes” e quando da dell’idiota ai consiglieri di maggioranza e di opposizione usciti, per protestare contro una Giunta sorda dinanzi ai problemi dei cittadini, Cretoni, offende tutti i cittadini che dal consiglio sono rappresentati. Per questo ci auguriamo che già nella giornata odierna rassegni le proprie dimissioni e liberi l’ufficio.Poi veniamo alle battute del Sindaco, queste si commentano da sole, è un uomo solo al comando, non accetta critiche e non ama essere messo in discussione, la riunione di Beroide insegna!Gli diciamo riprendendo la sua battuta, “vogliono un bel commissario”, anche brutto, perché avere un commissario non è mai bello, ma sarebbe meglio di un Sindaco così.La peggiore affermazione, però e quella dell’assessore Zucchelli, “Però comunque l’abbiamo riacchiappata per i capelli…” questa denota come non ci sia una benché minima visione, questa amministrazione vive alla giornata, senza la minima capacità di programmazione.In questa maniera, in questo particolare momento, si rischia di fare dei grandi danni per il futuro della nostra città, per questo ci auguriamo che si traggano prima possibile le dovute conclusioni, e si scriva la parola fine alla sciagurata esperienza della giunta de Augustinis.Immagine di archivio