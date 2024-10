Consiglio Comunale, le prossime sedute in programma

Il Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria di I convocazione per giovedì 31 ottobre, alle ore 15.30

per i seguenti argomenti all’Ordine del Giorno:

1. RECEPIMENTO MODIFICHE ALLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE (LEX N. 212/2000) EX ART. 6 BIS D.LGS. N. 219/2023 NEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI.

Relatore Presidente della Commissione Normativa – Dott. F. Cesaretti

Dipartimento Pianificazione Economico-Finanziaria per lo Sviluppo Sostenibile

Dirigente Dott.ssa P. Tedeschi

2. RECEPIMENTO MODIFICHE ALLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE (LEX N. 212/2000) EX ART. 10 QUATER E 10 QUINQUIES D.LGS. N. 219/2023 NEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’ISTITUTO DELL’AUTOTUTELA ESERCITATA DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN MATERIA TRIBUTARIA.

Relatore Presidente della Commissione Normativa – Dott. F. Cesaretti

Dipartimento Pianificazione Economico-Finanziaria per lo Sviluppo Sostenibile

Dirigente Dott.ssa P. Tedeschi

3. MODIFICA/INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 6266 DEL 26/06/2023 E DELLA DIRETTIVA DI GIUNTA COMUNALE N. 135 DEL 26/06/2024.

Relatore Presidente della Commissione Normativa – Dott. F. Cesaretti

Dipartimento Pianificazione Economico-Finanziaria per lo Sviluppo Sostenibile

Dirigente Dott.ssa P. Tedeschi

Qualora la seduta andasse deserta per mancanza del numero legale o per il venir meno, nel corso della stessa, di tale “quorum”, o qualora la trattazione di alcuni argomenti venisse rinviata o non fosse comunque esaurita, il Consiglio comunale è riconvocato presso la Sala consiliare “Spoletium” per lunedì 4 novembre, alle ore 15.30.​