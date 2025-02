Consiglio comunale le prossime sedute il 26 e 27 febbraio: all’ordine del giorno il Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di previsione 2025-2027

Il Consiglio Comunale è convocato, nella Sala consiliare “Spoletium” del Palazzo Comunale, mercoledì 26 febbraio, alle ore 9.30.

Qualora la seduta andasse deserta per mancanza del numero legale o per il venir meno, nel corso della stessa, di tale “quorum”, o qualora la trattazione di alcuni argomenti venisse rinviata o non fosse comunque esaurita, il Consiglio comunale è riconvocato presso la Sala consiliare “Spoletium” per giovedì 27 febbraio, sempre alle ore 9.30.

All’Ordine del Giorno il Documento Unico di Programmazione 2025-2027 ed il Bilancio di previsione 2025-2027.

1. “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2025-2027- NOTA DI AGGIORNAMENTO: ESAME ED APPROVAZIONE”;

Relatore Presidente della I Commissione consiliare permanente – Dott.ssa F. Maso

Dipartimento Programmazione Pianificazione e Controllo per lo Sviluppo Sostenibile dell’Amministrazione

Dirigente Segretario Generale Dott. M. Ruggieri

2. “APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO RELATIVO AL TRIENNIO 2025-2027 E RELATIVI ALLEGATI”.

Relatore Presidente della I Commissione consiliare permanente – Dott.ssa F. Maso

Dipartimento Pianificazione Economico-Finanziaria per lo Sviluppo Sostenibile

Dirigente Dott.ssa P. Tedeschi