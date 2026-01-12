Consiglio comunale. Le prossime sedute il 19 e 22 gennaio

Il Consiglio Comunale è convocato per lunedì 19 gennaio alle ore 9.00. Qualora la seduta andasse deserta per mancanza del numero legale o per il venir meno, nel corso della stessa, di tale “quorum”, o qualora la trattazione di alcuni argomenti venisse rinviata o non fosse comunque esaurita, il Consiglio comunale è riconvocato per giovedì 22 gennaio alle ore 15.30. Le seduta verranno trasmesse in diretta streaming nel canale YouTube del Comune di Spoleto https://shorturl.at/E8Pyf.

Questi gli argomenti all’Ordine del Giorno:

Comunicazioni del Sindaco, del Presidente del Consiglio comunale e dei Consiglieri comunali

Mozioni