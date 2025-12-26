Consiglio comunale: la prossima seduta si terrà lunedì 29 dicembre ore 9.00

Il Consiglio Comunale è convocato per lunedì 29 dicembre alle ore 9.00. La seduta verrà trasmessa in diretta streaming nel canale YouTube del Comune di Spoleto https://www.youtube.com/@comunespoleto, dove sono disponibili le playlist delle passate sedute.

Questi gli argomenti all’Ordine del Giorno:

Pratiche tecniche

1. Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2024, di cui all’art. 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. – atto di indirizzo politico-amministrativo.”

Relat rice Presidente della I Commissione consiliare permanente – Dott.ssa F. Maso

Dipartimento Programmazione Pianificazione e Controllo per lo Sviluppo Sostenibile dell’Amministrazione

Dirigente Segretario Generale Dott. M. Ruggieri

2. “Strada comunale di Casigliano n. 167 lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del torrente Tescino. Ratifica della delibera di Giunta comunale n. 288 dell’ 11/09/2025.”

Relatrice Presidente della I Commissione consiliare permanente – Dott.ssa F. Maso

Dipartimento per la Transizione Ecologica ed Energetica, Economia Circolare, Biodiversità e Paesaggio, Valorizzazione Sostenibile del Patrimonio Pubblico Comunale

Dirigente Ing. M. Proietti

3. “Permuta in perfetto equilibrio economico tra il comune di Spoleto e l’Istituto Diocesano Sostentamento Clero Spoleto – Norcia con sede in Spoleto, al fine di razionalizzare il reciproco utilizzo di alcuni immobili.”

Relatore Presidente della I Commissione consiliare permanente – Dott.ssa F. Maso

Dipartimento Pianificazione economico-finanziaria per lo Sviluppo sostenibile

Dirigente Dott.ssa P. Tedeschi

Comunicazioni del Sindaco, del Presidente del Consiglio comunale e dei Consiglieri comunali

Mozioni

4. Mozione presentata dai Gruppi consiliari “Obiettivo Comune”, “Alleanza Civica”, “Giorgia Meloni-Fratelli d’Italia”, “Spoleto Futura-Forza Italia”, “Spoleto nel Cuore-Lega-Cambiamo” su iniziativa del consigliere Grifoni, riguardante il ripristino dei reparti presso l’Ospedale San Matteo degli Infermi. (prot. n. 28634/19.05.2025):

Interpellanze

5. Interpellanza presentata dal consigliere Grifoni sulla situazione dello Stabilimento di Baiano. (prot. n. 38164/03.07.2025);

6. Interpellanza presentata dal consigliere Grifoni in merito all’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL ed allo Sportello territoriale di Spoleto. (prot. n. 61144/20.10.2025).

7. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare “insieme per Spoleto” avente ad oggetto “Interpellanza sull’utilizzo delle palestre del territorio comunale.” (prot. n. 63928/30.10.2025);

8. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” avente ad oggetto “Interpellanza urgente con risposta in Consiglio comunale proposta di istituzione della Carta Bebè comunale a sostegno delle famiglie dei nuovi nati.” (prot. n. 64617/03.11.2025),

9. Interpellanza presentata dal consigliere Cretoni avente ad oggetto “ Richiesta urgente di intervento per la bonifica di coperture in eternit presso le fonti pubbliche di Palombaro e Spoleto (Via Don Guerrino Rota – altezza civico 128.” (prot. n. 65217/04.11.2025);

10. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” avente ad oggetto “Situazione sulla sicurezza cittadina e sulle misure adottate dopo i recenti episodi di cronaca.” (prot. n. 65516/06.11.2025);

11. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” avente ad oggetto “Delucidazioni in merito alla gestione dell’illuminazione pubblica da parte della Società Engie e alla situazione del servizio sul territorio comunale.” (prot. n. 65795/06.11.2025);

12. Interpellanza presentata dal consigliere Grifoni in merito ad opere della famiglia Querel (prot. n. 73754/11.12.2025);

13. interpellanza presentata dal Gruppo consiliare “Alleanza Civica” avente ad oggetto “Realizzazione dell’area a servizi prevista dal Piano Attuativo in variante al PRG – intervento Berfin s.r.l. in Via Guglielmo Marconi.” (prot. n. 75777/18.12.2025);

14. Interpellanza presentata dal consigliere Grifoni in merito all’ultima sede della Società Cooperativa Credito e Servizi (prot. n. 75841/18.12.2025).

Mozioni

15. Mozione presentata dal consigliere Catanossi avente ad oggetto “Sistemazione degli ingressi della Città.” (prot. n. 32379/30.05.2023);

16. Mozione presentata dal consigliere Catanossi avente ad oggetto “Contrassegno rosa identificativo temporaneo.” (prot. n. 39705/03.07.2023);

17. Mozione presentata dal Consigliere Catanossi avente ad oggetto “Realizzazione tratto di strada per migliorare il collegamento tra la SS 685 delle Tre Valli Umbre e la SP 460.” (prot. n. 42403/14.07.2023).

18. Mozione presentata dalla consigliera Loretoni avente ad oggetto “Promuovere iniziative contro ogni forma di violenza subita dalle donne afghane e iraniane.” (prot. n. 64916/25.10.2023);

19. Mozione presentata dalla Conferenza dei Capigruppo su iniziativa del capogruppo Grifoni in merito ad iniziative per ricordare l’azienda grafica Panetto & Petrelli e per dar vita ad un Museo della Grafica utilizzando soprattutto i reperti ancora disponibili dell’Azienda in parola. (prot. n. 66963/06.11.2023);

20. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Spoleto 2030” avente ad oggetto “Nuovo asilo nido nell’Alta Marroggia.” (prot. n. 69987/16.11.2023);

21. Mozione presentata dal consigliere Grifoni in merito al servizio di sorveglianza presso i siti storici e culturali della Città. (prot. n. 80832/27.12.2023);

22. Mozione presentata dalla consigliera Bececco in merito alla Compagnia della Guardia di Finanza di Spoleto. (prot. n. 16930/28.02.2024);

23. Mozione presentata dal Gruppo misto “Iniziative volte al contrasto dell’isolamento sociale volontario denominato Hikikomori (prot. n. 46403/15.07.2024);

24. Mozione presentata dal consigliere Imbriani avente ad oggetto “Intitolazione del largo all’ingresso nord della Citta’ di Spoleto che collega via Pietro Conti, via Flaminia ed il raccordo S.S. 295, adiacente al Conad Superstore, al ten. col. Alberto Bechi Luserna, medaglia d’oro al valor militare alla memoria”. (prot. n. 47129/18.07.2024);

25. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Alleanza Civica” avente ad oggetto “Piano scuole”. (prot. n. 55259/29.08.2024);

26. Mozione presentata dal Gruppo Misto avente ad oggetto: “Proposta di intitolazione a Maria Antonietta Ugolini di una nuova strada, piazza o altro luogo pubblico”. (prot. n. 65876/14.10.2024);

27. Mozione presentata dal consigliere Catanossi avente ad oggetto “Istituzione di un centro di riuso”. (prot. n. 75276/27.11.2024).

28. Mozione presentata dal consigliere Catanossi avente ad oggetto “Istituzione di una commissione di studio per l’organizzazione di eventi in occasione dell’800° anniversario della morte di San Francesco.” (prot. n. 12683/04.03.2025);

29. Mozione presentata dal consigliere Imbriani avente ad oggetto “Mozione per la dotazione e la formazione degli agenti di Polizia Locale all’utilizzo di armi comuni ad impulsi elettrici.” (prot. n. 13388/06.03.2025);

30. Ordine del Giorno presentato dal consigliere Imbriani avente ad oggetto “Impegno per il Sindaco ad avviare una interlocuzione urgente con la Giunta Regionale al fine di scongiurare l’aumento dell’addizionale IRPEF, dell’IRAP e della Tassa di Possesso dei veicoli disposto con DDR licenziato dalla Giunta con DGR n. 260 del 21 marzo 2025.” (prot. n. 17931/27.03.2025);

31. Mozione presentata dai Gruppi consiliari “Obiettivo Comune”, “Alleanza Civica”, “Giorgia Meloni-Fratelli d’Italia”, “Spoleto 2030”, “Spoleto Futura-Forza Italia” avente ad oggetto “Riduzione della TARI per le attività commerciali che stanno subendo disagi a causa lavori in corso – Loc. San Martino in Trignano.” (prot. n. 18038/28.03.2025).

32. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Movimento 5 Stelle 2050” avente ad oggetto “Superamento dell’utilizzo degli animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti: sostegno e sollecito all’attuazione della Legge delega n. 106/2022 e promozione di alternative etiche.” (prot. n. 26213/08.05.2025);

33. Mozione presentata dai Gruppi consiliari “Ora Spoleto” e “Movimento 5 Stelle 2050” avente ad oggetto “Intitolazione dei giardini di Piazza Vittoria (lato Ponte Sanguinario) ad Arcangelo Fiorelli e a tutti i caduti sul lavoro.” (prot. n. 28131/16.05.2025);

34. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” avente ad oggetto “Proposta di conferimento della Cittadinanza Onoraria della Città di Spoleto a Monique Veaute.” (prot. n. 40563 del 15/07/2025);

35. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Alleanza Civica” avente ad oggetto “Impegno al Sindaco per il riconoscimento e l’inserimento tra le opere strategiche regionali del completamento della strada Tre Valli e del raddoppio della linea ferroviaria Orte-Falconara.” (prot. n. 44835/05.08.2025);

36. Mozione presentata dalla consigliera Lleshaj avente ad oggetto “Riconoscimento dello Stato di Palestina.” (prot. n. 48977/28.08.2025);

37. Mozione presentata dalla consigliera Bececco in merito alla costituzione di un Punto Nascita unico Foligno-Spoleto. (prot. n. 74258/12.12.2025).