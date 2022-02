Consiglio comunale, la prossima seduta il 24 febbraio, ore 9.30

L’Ordine del Giorno

Il Consiglio Comunale, che sarà trasmesso in diretta streaming nel canale YouTube dell’ente (https://bit.ly/3BvrAfW), è convocato in modalità a distanza tramite piattaforma informatica per giovedì 24 febbraio 2022, alle ore 9.30 per i seguenti argomenti all’Ordine del Giorno:

Comunicazioni del Sindaco, del Presidente del Consiglio comunale e dei Consiglieri comunali

1. “Modifica/integrazione art. 8-ter del regolamento generale per la gestione delle entrate comunali.”

Relatore Presidente della Commissione Normativa – dott. F. Cesaretti

Direzione Economico Finanziaria e Risorse Umane – Responsabile ad interim dott.ssa D. Bugiantelli

2. “Regolamento esecutivo per l’accesso e la compartecipazione ai servizi socio-assistenziali e socio sanitari- sospensione efficacia delle norme disciplinanti la compartecipazione alla spesa per i servizi socio-sanitari e socio assistenziali.”

Relatore Presidente della IV Commissione consiliare permanente – Sig. G. Lucentini

Direzione Servizi alla Persona – Dirigente dott.ssa D. Bugiantelli

Interpellanze

3. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto”, avente ad oggetto “Zona industriale Fabbreria.” (prot. n. 80367/16.12.2021);

Mozioni

4. Mozione presentata dai Consiglieri Cretoni, Dottarelli, Profili avente ad oggetto “”Messa in sicurezza e manutenzione dei tratti delle strade provinciali che attraversano il Comune di Spoleto, in particolare nei centri abitati delle zone di Pontebari, San Venanzo, Maiano, Morgnano, San Martino in Trignano.” (prot. n. 79903/14.12.2021);

5. Mozione presentata dai Gruppi consiliari “Alleanza Civica”, “Fratelli d’Italia”, “Obiettivo Comune” e “Spoleto nel Cuore-Lega-Cambiamo” avente ad oggetto “Completamento strada Tre Valli” (prot. n. 81263/20.12.2021).

6. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” riguardante l’area di Piazza d’Armi. (prot. n. 81442/21.12.2021);

7. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Alleanza Civica” avente ad oggetto “Acquisizione del compendio denominato di Piazza d’Armi e possibili azioni di riqualificazione e sviluppo.” (prot. n. 83065/29.12.2021);

8. Mozione presentata dal Consigliere Alleori avente ad oggetto “Mozione messa in sicurezza tratto Maiano – La Bruna.” (prot. n. 83623/31.12.2021);

9. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” in merito alle linee guida del nuovo Piano Regionale per la gestione dei rifiuti urbani presentato dalla Giunta Regionale. (prot. n. 2410/13.01.2022);

10. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Civici per Spoleto” avente ad oggetto “Riqualificazione stabili ATER e di proprietà dell’Ente.” (prot. n. 2455/13.01.2022);

11. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Civici per Spoleto” avente ad oggetto “Ricognizione, riqualificazione e messa in sicurezza del sistema viario.” (prot. n. 2458/13.01.2022);

12. Mozione presentata dai Gruppi consiliari “Movimento 5 Stelle 2050” e “Ora Spoleto” avente ad oggetto “Istituzione di una via cittadina dedicata al partigiano Francesco Spitella.” (prot. 2517/13.01.2022).

13. Mozione presentata dal Consigliere Catanossi avente ad oggetto “Installazione di impianti di ventilazione meccanica presso gli istituti scolastici.” (prot n. 5954/27.01.2022);

14. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” al fine di rivedere e prorogare gli effetti, le scadenze ed i benefici previsti dalla delibera n. 17 del 30/09/2020 anche per gli anni 2022 e 2023. (prot. n. 6189/28.01.2022);

15. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” in merito alle aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU). (prot. n. 7244/02.02.2022);

16. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” in merito alla festa inaugurazione mobilità alternativa, al rilancio quarto stralcio funzionale ed alla risoluzione del problema del ponte pedonale sul torrente Tessino. (prot. n. 7245/02.02.2022);

17. Mozione presentata dal consigliere Catanossi avente ad oggetto “Istituzione dei patti di collaborazione.” (prot. n. 7931/04.02.2022);

18. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” avente ad oggetto “Intitolazione di vie ai Sindaci scomparsi che hanno dato lustro alla nostra città.” (prot. n. 10561/16.02.2022);

19. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” in merito alla possibilità di creare una comunità energetica che garantirebbe un sistema di autoconsumo dell’energia elettrica prodotta per scopi pubblici e privati. (prot. n. 10644/17.02.2022);

20. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” avente ad oggetto “Strade comunali”. (prot. n. 10647/17.02.2022).

Interpellanze e interrogazioni

21. Interpellanza presentata dal Consigliere Catanossi avente ad oggetto “Fondi missione 6 Salute del PNRR.” (prot. n. 5281/25.01.2022);

22. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” in merito alla riqualificazione e messa in sicurezza dell’area sportiva conosciuta come “Flaminio”. (prot. n. 7726/03.02.2022). ​