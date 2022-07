Consiglio comunale, la prossima seduta il 14 luglio alle ore 15

L’Ordine del Giorno

Il Consiglio comunale è convocato per giovedì 14 luglio 2022, alle ore 15.00 (la seduta verrà trasmessa in diretta streaming nel canale YouTube del Comune di Spoleto) per la discussione dei seguenti argomenti all’ordine del giorno:

Interpellanze e interrogazioni 1. Interpellanza presentata dai Consiglieri Cretoni, Dottarelli, Grifoni, Imbriani, Profili avente ad oggetto “Riorganizzazione e assunzione dirigente.” (prot. n. 21769/08.04.2022);

2. “Progetto A.N.A.S. per la modifica del ponte in muratura sul torrente Tessino adiacente alla strada statale Flaminia Km. 122+800 in Variante al vigente P.R.G., ai sensi dell’articolo 3 D.P.R. 383/1994: esame ed espressione del parere.”

Relatore Presidente della III Commissione consiliare permanente – Dott. D. Filippi

Dipartimento Valorizzazione della Rigenerazione Identitaria Urbana, Rurale, Produttiva e delle Infrastrutture Sostenibili – Dirigente dott. geol. Vincent Ottaviani

3. “Richiesta per la declassificazione di un tratto della strada vicinale Poggiolo la Torre e la demanializzazione di un tratto alternativo esistente della comunale di Poggiolaccio n 26 in località Campalto. Ditta Piccioni Remo Antonio Luca Gianni Rita e Giovannini Maria Augusta. – Provvedimenti conseguenti.”

Relatore Presidente della III Commissione consiliare permanente – Dott. D. Filippi

Dipartimento per la transizione ecologica ed energetica, economia circolare, biodiversità e paesaggio, valorizzazione sostenibile del patrimonio pubblico comunale – Dirigente Ing. F. Zepparelli

Interpellanze e interrogazioni 4. Interpellanza presentata dal Consigliere Grifoni in merito allo Stabilimento militare di Baiano di Spoleto. (prot. n. 23560/19.04.2022);

Mozioni

5. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Civici per Spoleto” avente ad oggetto “Ricognizione, riqualificazione e messa in sicurezza del sistema viario.” (prot. n. 2458/13.01.2022);

6. Mozione presentata dai Gruppi consiliari “Movimento 5 Stelle 2050” e “Ora Spoleto” avente ad oggetto “Istituzione di una via cittadina dedicata al partigiano Francesco Spitella.” (prot. 2517/13.01.2022).

7. Mozione presentata dal Consigliere Catanossi avente ad oggetto “Installazione di impianti di ventilazione meccanica presso gli istituti scolastici.” (prot n. 5954/27.01.2022);

8. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” al fine di rivedere e prorogare gli effetti, le scadenze ed i benefici previsti dalla delibera n. 17 del 30/09/2020 anche per gli anni 2022 e 2023. (prot. n. 6189/28.01.2022);

9. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” in merito alle aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU). (prot. n. 7244/02.02.2022);

10. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” in merito alla festa inaugurazione mobilità alternativa, al rilancio quarto stralcio funzionale ed alla risoluzione del problema del ponte pedonale sul torrente Tessino. (prot. n. 7245/02.02.2022);

11. Mozione presentata dal consigliere Catanossi avente ad oggetto “Istituzione dei patti di collaborazione.” (prot. n. 7931/04.02.2022);

12. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” avente ad oggetto “Intitolazione di vie ai Sindaci scomparsi che hanno dato lustro alla nostra città.” (prot. n. 10561/16.02.2022);

13. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” in merito alla possibilità di creare una comunità energetica che garantirebbe un sistema di autoconsumo dell’energia elettrica prodotta per scopi pubblici e privati. (prot. n. 10644/17.02.2022);

14. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” avente ad oggetto “Strade comunali”. (prot. n. 10647/17.02.2022);

15. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Civici per Spoleto” avente ad oggetto “Rafforzamento delle misure di contrasto al bullismo ed al cyberbullismo.” (prot. n. 10947/18.02.2022);

16. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” in merito al PRG. (prot. n. 12262/24.02.2022).

17. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” avente ad oggetto: “Realizzazione e attuazione del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche. (prot. n. 15385/11.03.2022);

18. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” avente ad oggetto: “Installazione di bagni pubblici autopulenti”. (prot. n. 15386/11.03.2022);

19. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” avente ad oggetto “Proroga della scadenza delle tasse comunali.” (prot. n. 15708/14.03.2022);

​20. Mozione presentata dai Gruppi consiliari “Spoleto Futura-Forza Italia”, “Spoleto 2030”, “Insieme per Spoleto”, “Giorgia Meloni-Fratelli d’Italia”, “Alleanza Civica”, “Obiettivo Comune”, “Spoleto nel Cuore-Lega-Cambiamo”, per la revoca del Portavoce del Sindaco. (prot. n. 17624/21.03.2022);

21. Mozione presentata dal Consigliere Catanossi avente ad oggetto “Delocalizzazione dello stadio comunale di calcio.” (prot. n. 21308/07.04.2022);

22. Mozione presentata dal Consigliere Catanossi avente ad oggetto “Verifica della possibilità di realizzazione di comunità energetiche nel territorio comunale di Spoleto.” (prot. n. 21495/07.04.2022);

23. Mozione presentata dai Consiglieri Piccioni, Cintioli, Bececco per rivedere le aliquote in sede di saldo dell’IMU dell’anno in corso nell’eventualità che la riforma catastale comporti per le famiglie spoletine un aggravio di spesa. (prot. n. 32410/26.05.2022);

24. Mozione presentata presentata dal Consigliere Grifoni in merito al decoro urbano. (prot. n. 32588/27.05.2022);

25. Ordine del Giorno presentato dal Presidente della IV Commissione consiliare permanente avente ad oggetto “”Richiesta di convocazione di un Consiglio comunale “aperto” sul tema della situazione sanitaria della città di Spoleto, art. 27 regolamento Consiglio comunale.”” (prot. n. 39813/04.07.2022);

26. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Spoleto 2030” avente ad oggetto “Strumenti di e-government per la gestione delle segnalazioni dei cittadini.” (prot. n. 39855/04.07.2022);

27. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Spoleto nel Cuore-Lega-Cambiamo” avente ad oggetto “Futuro dello Stabilimento Militare del Munizionamento Terrestre di Baiano di Spoleto.” (prot. n. 40435/07.07.2022).

​

Interpellanze e interrogazioni

28. Interpellanza presentata dal Consigliere Grifoni in merito all’elettrodotto, di proprietà di Terna che, dalla Stazione elettrica Villavalle, va a collegarsi con la Cabina Primaria di Spoleto. (prot. n. 30456/18.05.2022). 29. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” in merito alla situazione del CUP. (prot. n. 32446/26.05.2022); 30. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” in merito alla modifica della tratta estiva del treno Intercity “Tacito””. (prot. n. 33212/31.05.2022;

31. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” in merito alla modifica della tratta estiva del treno Intecity “Tacito.”” (prot. n. 36290/15.06.2022).