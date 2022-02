Consiglio comunale, la prossima seduta giovedì 10 febbraio

L’Ordine del Giorno

Il Consiglio Comunale è convocato in modalità a distanza tramite piattaforma informatica per giovedì 10 febbraio alle ore 15.00 per la discussione dei seguenti argomenti all’Ordine del Giorno:

Comunicazioni del Sindaco, del Presidente del Consiglio comunale e dei Consiglieri comunali

Interpellanze e interrogazioni

1. Interpellanza presentata dal Consigliere Grifoni riguardante lo stabile conosciuto come “Palazzo della Posterna” (prot. n. 79587/13.12.2021); 2. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” in merito alle aree a verde attrezzate presenti nel territorio comunale (prot. n. 80019/15.12.2021); 3. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” avente ad oggetto “Potenziali anomalie e criticità circa l’avviso di selezione pubblica Umbria Salute e Servizi s.c.ar.l., per l’assunzione a tempo parziale e indeterminato di n° 101 posizioni nel profilo di “operatore front-office CUP..” (prot. n. 80021/15.12.2021); 4. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” in merito al c.d. “Palazzo della Posterna.” (prot. 80022/15.12.2021).









Mozioni

5. Mozione presentata dal Consigliere Grifoni in merito alla riconversione dello stabilimento delle “Cementerie” ed al non rinnovo della convenzione per lo sfruttamento della cava di S. Chiodo. (prot. n. 75587/26.11.2021).

6. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” avente ad oggetto “Politiche giovanili e criteri di costiituzione della “Consulta dei giovani.” (prot. n. 4963/24.01.2022);

7. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” in merito ai rifiuti urbani. (prot. n. 4965/24.01.2022);

8. Mozione presentata dal Consigliere Alleori riguardante iniziative per ricordare la figura del dott. Giancarlo Mercatelli (prot. n. 78431/09.12.2021);

9. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Alleanza Civica” avente ad oggetto “Scuola di Polizia di Spoleto, richiesta di valutazione realizzazione “Centro concorsi Nazionale” e nuova sede per il Commissariato di P.S.” (prot. n. 78434/09.12.2021);

10. Mozione presentata dai Consiglieri Cretoni, Dottarelli, Profili avente ad oggetto “”Messa in sicurezza e manutenzione dei tratti delle strade provinciali che attraversano il Comune di Spoleto, in particolare nei centri abitati delle zone di Pontebari, San Venanzo, Maiano, Morgnano, San Martino in Trignano.” (prot. n. 79903/14.12.2021);

11. Mozione presentata dai Gruppi consiliari “Alleanza Civica”, “Fratelli d’Italia”, “Obiettivo Comune” e “Spoleto nel Cuore-Lega-Cambiamo” avente ad oggetto “Completamento strada Tre Valli” (prot. n. 81263/20.12.2021).

12. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” riguardante l’area di Piazza d’Armi. (prot. n. 81442/21.12.2021);

13. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Alleanza Civica” avente ad oggetto “Acquisizione del compendio denominato di Piazza d’Armi e possibili azioni di riqualificazione e sviluppo.” (prot. n. 83065/29.12.2021);

14. Mozione presentata dal Consigliere Alleori avente ad oggetto “Mozione messa in sicurezza tratto Maiano – La Bruna.” (prot. n. 83623/31.12.2021);

15. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” in merito alle linee guida del nuovo Piano Regionale per la gestione dei rifiuti urbani presentato dalla Giunta Regionale. (prot. n. 2410/13.01.2022);

16. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Civici per Spoleto” avente ad oggetto “Riqualificazione stabili ATER e di proprietà dell’Ente.” (prot. n. 2455/13.01.2022);

17. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Civici per Spoleto” avente ad oggetto “Ricognizione, riqualificazione e messa in sicurezza del sistema viario.” (prot. n. 2458/13.01.2022);

18. Mozione presentata dai Gruppi consiliari “Movimento 5 Stelle 2050” e “Ora Spoleto” avente ad oggetto “Istituzione di una via cittadina dedicata al partigiano Francesco Spitella.” (prot. 2517/13.01.2022).

19. Mozione presentata dal Consigliere Catanossi avente ad oggetto “Installazione di impianti di ventilazione meccanica presso gli istituti scolastici.” (prot n. 5954/27.01.2022);

20. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” al fine di rivedere e prorogare gli effetti, le scadenze ed i benefici previsti dalla delibera n. 17 del 30/09/2020 anche per gli anni 2022 e 2023. (prot. n. 6189/28.01.2022);

21. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” in merito alle aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU). (prot. n. 7244/02.02.2022);

22. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” in merito alla festa inaugurazione mobilità alternativa, al rilancio quarto stralcio funzionale ed alla risoluzione del problema del ponte pedonale sul torrente Tessino. (prot. n. 7245/02.02.2022);

23. Mozione condivisa III Commissione consiliare su Cementir.