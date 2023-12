Consiglio comunale: approvato il Bilancio di previsione 2024-2026

Dal massimo consesso cittadino disco verde anche per il DUP

Il Bilancio di previsione 2024-2026 è stato approvato dal Consiglio comunale con 15 voti favorevoli e 6 contrari. Nel corso della seduta, iniziata nel pomeriggio di ieri, mercoledì 27 dicembre, e proseguita nella giornata odierna, è stato anche approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026 con 15 voti favorevoli e 7 contrari.

Le previsioni del bilancio 2024-2026 sono state elaborate sulla base delle linee strategiche dell’amministrazione comunale, osservando i principi contabili generali ed applicati. Come stabilito dal Testo Unico Enti Locali (art. 162, comma 6), il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del recupero del disavanzo, passato in due anni da € 12.5000.000,00 a € 3.500.000,00 e garantendo un fondo di cassa finale non negativo.

Così come annunciato in occasione dell’approvazione delle aliquote 2024 (IMU e addizionale comunale all’IRPEF), il bilancio di previsione non prevede alcun aumento di imposte e tasse grazie ad una manovra di contenimento delle spese e previsione prudenziale delle entrate (le previsioni di spesa corrente e di entrata corrente sono coerenti con i vincoli contrattuali e con il loro andamento storico).

Dai dati di pre-consuntivo 2023 è emerso un miglioramento del risultato di amministrazione, per ora solo presunto, di € 1.000.000,00 rispetto al 2022. Sono state previste circa 15 nuove assunzioni tra esperti amministrativi, esperti di vigilanza e specialisti amministrativi, insieme alla sostituzione delle Posizioni Organizzative andate in pensione.

Come è noto il bilancio del Comune di Spoleto è gravato da scelte finanziarie effettuate negli anni precedenti, i cui effetti negativi gravano sulla parte corrente del bilancio attuale, come l’assunzione i strumenti di finanza derivata, assunzione di Buoni ordinari del Tesoro, utilizzo del Fondo Anticipazione di Liquidità (FAL). In quest’ultimo caso, per quanto riguarda il FAL, la sua estinzione, iniziata a maggio 2023, terminerà con l’ultimo prestito nel febbraio 2024, una manovra che consentirà all’Ente di risparmiare, a regime, circa 150.000 euro di spesa corrente destinata ad interessi.

La parte investimenti prevede circa 135 milioni di euro di investimenti, di cui € 48.600.000,00 dell’anno in corso e € 86.000.000,00 degli anni successivi, finanziati per la gran parte con i fondi del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale Complementare (PNC) e altri contributi regionali destinati ai comuni del cratere (sisma 2016).