Consiglio comunale aperto sulle infrastrutture viarie. Martedì 3 febbraio ore 15.00

Il presidente del Consiglio comunale, Marco Trippetti ha convocato il massimo consesso cittadino in seduta aperta per martedì 3 febbraio alle ore 15.00, sul tema “Infrastrutture viarie: Consiglio comunale aperto sullo stato attuale e sulle prospettive future”.
Saranno presenti il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016, Onorevole Senatore Guido Castelli, l’assessore regionale ai Trasporti ed alle Infrastrutture, Francesco De Rebotti, il Presidente della Fondazione CaRiSpo, avv. Paolo Feliziani e il sindaco di Acquasparta Giovanni Montani.
