Consiglio comunale aperto sulle infrastrutture viarie. Martedì 3 febbraio ore 15.00

Il presidente del Consiglio comunale, Marco Trippetti ha convocato il massimo consesso cittadino in ...

Sono previste per la prossima settimana alcune variazioni alla circolazione in via Fabiano Benedetti ...

Riceviamo e pubblichiamo integralmente: Oggi Spoleto tocca un punto di non ritorno: il Consiglio ...

19 ore fa

Riceviamo e pubblichiamo integralmente: La farsa è finita: la maggioranza di PD, Civici e ...