Consiglio comunale aperto sulle infrastrutture viarie. Martedì 3 febbraio ore 15.00

  • Gennaio 23, 2026
    • Il presidente del Consiglio comunale, Marco Trippetti ha convocato il massimo consesso cittadino in seduta aperta per marte 3 febbraio alle ore 15.00, sul tema Infrastrutture viarie: Consiglio comunale aperto sullo stato attuale e sulle prospettive future.

     

     

    Saranno presenti il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016, Onorevole Senatore Guido Castelli, lassessore regionale ai Trasporti ed alle Infrastrutture, Francesco De Rebotti, il Presidente della Fondazione CaRiSpo, avv. Paolo Feliziani e il sindaco di Acquasparta Giovanni Montani.

    Commentiultimi pubblicati

    Carlo Neri 2026-01-13 10:48:12
    Se le "solerti" impiegate dell'Ufficio Tecnico del Comune la smettessero di ostacolare le pratiche per la ricostruzione adducendo motivazioni pretestuose,.....
    LUCA SPINELLI • CONSULENTE FINANZIARIO 2026-01-12 17:34:12
    Un momento sobrio ma denso di significato
    LUCA SPINELLI • CONSULENTE FINANZIARIO 2026-01-12 17:28:43
    Finalmente cifre chiare e interventi mirati
    Aurelio Fabiani 2025-12-23 07:31:05
    Passerella di Natale per l' Amministrazione comunale al Caio Melisso. Ho retto un' ora e poi me ne sono andato......
    Carlo Neri 2025-12-16 18:04:05
    Bla bla bla bla