Lunedì 3 febbraio ore 15.30

Un consiglio comunale aperto per fare l’analisi della situazione dei plessi scolastici di Spoleto e per definire e programmare le linee di intervento: questo l’ordine del giorno dell’adunanza del Consiglio comunale aperto (art. 50 del regolamento del Consiglio Comunale) che è stata convocata per lunedì’ 3 febbraio alle ore 15.30 nella Sala consiliare “Spoletium” di Palazzo Comunale.