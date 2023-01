Consiglio Comunale Aperto, il City Forum chiama a raccolta i cittadini

Giovedì 12 gennaio, ore 10, piazza del Comune

Riceviamo e pubblichiamo integralmente :

Il City Forum auspica che i cittadini partecipino al Consiglio Comunale aperto su Ospedale e Punto Nascita, giovedì mattina alle 10, salendo in Piazza del Comune.



Simili Consigli-fiume, per come sono organizzati, non sono idonei a risolvere problemi, però possono manifestare alla Regione che la città reale si oppone al suo progetto che smantella l’Ospedale di Spoleto, riservandolo a geriatria, ambulatori e modeste “attività

programmate”.

Noi lo ribadiremo, con disponibilità fino all’ultimo ad un confronto riaperto per garantire a Spoleto i fondamentali reparti di nascita e cura di emergenza-urgenza chirurgica e medica. Sindaco e gruppi consiliari si assumeranno le loro responsabilità.

Preoccupa il clima di pressione, da ambiti regionali, provinciali e locali, sull’associazionismo libero per indurlo a tacere. Sconcerta il fatto che il Servizio Pubbliche Affissioni non abbia affisso i nostri manifesti con cui si invitano i cittadini in Piazza del Comune, così come non accettò quelli della conferenza del 17 dicembre a Villa Redenta.

Spoleto, 10/1/2023

Leonello Spitella