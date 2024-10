A condire di emozione il programma di “Conserva, il Salone dell’arte della conservazione alimentare”, l’appuntamento che debutterà questo fine settimana a Spoleto (dal 12 al 14 ottobre), nel centro storico della città, sarà il film “Come ogni mattina” di Claudio Rossi Massimi, prodotto da Lucia Macale, di Imago film videoproduzioni. Protagonisti del mediometraggio (30 minuti), Vanessa Gravina e Leandro Amato, coppia nella vita e sul palcoscenico, che indossano qui i panni di Teresa e Vittorio. Una trama semplice e al tempo stesso ricca di profondità e metafore poetiche: Teresa passa tutte le mattine da Vittorio, suo panificatore del cuore. Insieme, riflettono sulla vita e le sue mille declinazioni. La lentezza e la godibilità dell’arte del pane diventano, quindi, un ambiente unico e privilegiato per scambiare sentimenti, sogni, valori e tanta umanità. “C’era bisogno di un luogo circoscritto, intimo, in cui si potesse girare la storia che si svolge di notte”, aveva spiegato in occasione dell’anteprima Claudio Rossi Massimi, sottolineando anche come il pane sia “l’elemento fondamentale e più antico della vita dell’uomo, quello che ha più riferimenti culturali e religiosi. Il forno si prestava in modo particolare”.

Il pane diventa uno degli ingredienti di “Conserva”, che attraverso i suoi laboratori gastronomici ha già fatto centro tra gli appassionati di cucina. L’appuntamento sarà l’occasione per scoprire le tecniche della conservazione, attraverso un excursus che va da quelle più antiche, a quelle tradizionali, fino alle più moderne. Diversi i protagonisti che animeranno la tre giorni, che prevede anche una raccolta mostra mercato di produttori artigianali di alta qualità, incontri con esperti di settore, una tavola rotonda. Un appuntamento imperdibile per tutti coloro che vogliono scoprire i segreti di un settore in continua evoluzione, che mette nello stesso tempo insieme temi cruciali più attuali che mai come la sostenibilità, l’etica e la cultura del cibo. “Conserva”, organizzato da Anna Setteposte – di Anna7Poste Eventi&Comunicazione Srl, che ha ideato l’evento insieme ad AC Company srl, patrocinato dal Comune, è finanziato con PSR per l’Umbria 2014/2020 – Misura 16 “Cooperazione” – sottomisura 16.4 Tipologia di intervento 16.4.2 “Attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali”, e rientra nel progetto “Vivi le terre del Ducato di Spoleto”, coordinato sempre dal Comune, con 15 aziende del territorio riunite per offrire ai consumatori prodotti genuini, di qualità e a km zero. Un progetto già avviato destinato a valorizzare le produzioni agricole delle aziende, nonché a favorire lo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali.

Tutto il programma di “Conserva” è disponibile online su www.saloneconserva.it

Per partecipare ai laboratori gratuiti aperti al pubblico, occorre iscriversi poiché i posti disponibili sono limitati, inviando una email a: segreteria@anna7poste.com o un messaggio whatsapp al 3920452172.