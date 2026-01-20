Consegnato il cantiere della Scuola “F. Toscano”

Il Comune di Spoleto ha consegnato alla ditta ISAM SRL nella giornata di ieri, lunedì 19 gennaio, il cantiere per l’avvio dei lavori di miglioramento sismico che interesseranno la scuola primaria ‘Francesco Toscano’ in via Cerquiglia.
I lavori, la cui procedura di gara si era conclusa nel novembre scorso, prevedono la sistemazione di cuscinetti frapposti tra le fondamenta e la struttura dell’edificio (verrà demolito il solaio del piano terra), ossia di isolatori sismici che permetteranno di preservarne l’integrità in caso di terremoto. I lavori permetteranno anche la realizzazione della nuova centrale termica della scuola.
L’intervento, che aveva ottenuto inizialmente un finanziamento di € 3.110.400,00 tramite l’ordinanza 109/2020, a seguito dell’aumento richiesto dagli uffici tecnici dell’Ente, può contare oggi su un importo complessivo di quasi 4 milioni di euro, precisamente € 3.963.612,18.
La ditta dovrà adesso procedere con l’allestimento dell’area di cantiere e provvedere ad alcuni adempimenti per l’esecuzione dell’intervento. Il miglioramento sismico della scuola primaria “Francesco Toscano” avrà comunque una durata di 660 giorni, ossia circa 22 mesi.
In base al cronoprogramma dei lavori, il rientro della scuola primaria nell’edificio di via Cerquiglia è previsto per l’anno scolastico 2027-2028.
