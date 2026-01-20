Consegnato il cantiere della Scuola “F. Toscano”

  • Redazione
  • Gennaio 20, 2026
  • Comunicazioni dal Comune
  • Letto 56

    • Il Comune di Spoleto ha consegnato alla ditta ISAM SRL nella giornata di ieri, lunedì 19 gennaio, il cantiere per l’avvio dei lavori di miglioramento sismico che interesseranno la scuola primaria ‘Francesco Toscano’ in via Cerquiglia.

     

    I lavori, la cui procedura di gara si era conclusa nel novembre scorso, prevedono la sistemazione di cuscinetti frapposti tra le fondamenta e la struttura dell’edificio (verrà demolito il solaio del piano terra), ossia di isolatori sismici che permetteranno di preservarne l’integrità in caso di terremoto. I lavori permetteranno anche la realizzazione della nuova centrale termica della scuola.

     

    L’intervento, che aveva ottenuto inizialmente un finanziamento di € 3.110.400,00 tramite l’ordinanza 109/2020, a seguito dell’aumento richiesto dagli uffici tecnici dell’Ente, può contare oggi su un importo complessivo di quasi 4 milioni di euro, precisamente € 3.963.612,18.

     

    La ditta dovrà adesso procedere con l’allestimento dell’area di cantiere e provvedere ad alcuni adempimenti per l’esecuzione dell’intervento. Il miglioramento sismico della scuola primaria “Francesco Toscano” avrà comunque una durata di 660 giorni, ossia circa 22 mesi.

     

     

    In base al cronoprogramma dei lavori, il rientro della scuola primaria nell’edificio di via Cerquiglia è previsto per l’anno scolastico 2027-2028.

    Share

    Articolo precedente

    Porte Aperte alla Dante Alighieri: Un sabato alla scoperta del futuro

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Carlo Neri 2026-01-13 10:48:12
    Se le "solerti" impiegate dell'Ufficio Tecnico del Comune la smettessero di ostacolare le pratiche per la ricostruzione adducendo motivazioni pretestuose,.....
    LUCA SPINELLI • CONSULENTE FINANZIARIO 2026-01-12 17:34:12
    Un momento sobrio ma denso di significato
    LUCA SPINELLI • CONSULENTE FINANZIARIO 2026-01-12 17:28:43
    Finalmente cifre chiare e interventi mirati
    Aurelio Fabiani 2025-12-23 07:31:05
    Passerella di Natale per l' Amministrazione comunale al Caio Melisso. Ho retto un' ora e poi me ne sono andato......
    Carlo Neri 2025-12-16 18:04:05
    Bla bla bla bla