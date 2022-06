Consegnato al Comune il progetto di messa in sicurezza della Chiesa di San Gregorio Minore

Il presidente della Fondazione Carispo Dario Pompili ha consegnato ieri al sindaco Andrea Sisti il progetto definitivo realizzato sotto il coordina mento d e ll’ architetto Giuliano Macchia

Messa in sicurezza della chiesa di San Gregorio minore. Il presidente della Fondazione Carispo Dario Pompili ha consegnato ieri al sindaco Andrea Sisti il progetto definitivo realizzato sotto il coordinamento dell’architetto Giuliano Macchia.

Un passaggio che conferma l’impegno della Fondazione Carispo nell’azione di recupero dell’area dell’Anfiteatro romano (la chiesa si trova tra via dell’Anfiteatro e vicolo del Quartiere) e che rende oggi possibile al Comune di Spoleto l’individuazione di canali di finanziamento per la realizzazione degli interventi.

“La chiesa di San Gregorio minore è un edificio di enorme pregio che necessita di un intervento di consolidamento e recupero ed è per questo che, come Fondazione Carispo, abbiamo voluto finanziarne il progetto definitivo di messa in sicurezza – ha spiegato il presidente Pompili – Siamo in un’area, quella appunto dell’Anfiteatro romano, ricchissima di storia il cui intervento complessivo non è certo semplice, ma rispetto al quale in passato abbiamo già finanziato un progetto multidisciplinare. Diciamo che questo lavoro, per il quale sento il dovere di ringraziare l’architetto Macchia e il gruppo tecnico che ha collaborato con lui, completa la fase progettuale”.

Il progetto, elaborato da architetti, ingegneri e archeologi coordinati e diretti da Giuliano Macchia, passerà ora al vaglio della Soprintendenza.

“L’attenzione e la disponibilità della Fondazione Carispo non le scopriamo certo oggi e rappresentano una risorsa fondamentale per la città soprattutto perché, come in questo caso, aprono a possibilità di intervento per le quali, diversamente, incontreremmo senza dubbio maggiori difficoltà – sono state le parole del sindaco Andrea Sisti – In attesa dell’approvazione da parte della Soprintendenza studieremo con l’assessore Manuela Albertella ed i tecnici l’iter da seguire per finanziare l’intervento. La chiesa di San Gregorio minore è stata oggetto negli anni di lavori di messa in sicurezza che hanno interessato singole parti dell’edificio, ma è ormai necessario prevedere un intervento generale per evitare danneggiamenti ulteriori all’intera struttura”.

Ringrazio il presidente Dario Pompili per essere operativamente sempre al fianco della città e l’architetto Giuliano Macchia e il suo staff tecnico per l’ottimo lavoro svolto”.