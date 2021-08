Consegnati i due ecografi palmari ai Servizi di Emergenza degli ospedali di Cascia e Norcia dell’USL Umbria 2, in memoria del Dott. Fausto Fiorini

Importante azione sinergica del Lions Club Valnerina e

del Comitato Locale dell’UNPLI Umbria

Dopo aver concluso la raccolta fondi, definite le procedure di donazione ed i vincoli d’utilizzo degli strumenti, effettuato l’acquisto dell’importante strumentazione sanitaria, effettuato il collaudo e l’inventariazione dei nuovi strumenti destinati alle ambulanze di Cascia e Norcia, le associazioni Lions Club Valnerina ed UNPLI Umbria Comitato Locale delle Pro-Loco Valnerina hanno consegnato in questi giorni (30 luglio 2021), con due distinte cerimonie a Cascia e a Norcia gli ecografi palmari destinati alle ambulanze del 118 in servizio in Valnerina, donati per un uso congiunto con i punti di Pronto Soccorso presenti nelle due cittadine. Le due preziose apparecchiature che migliorano la capacità di risposta delle strutture sanitarie della Valnerina in caso di emergenza sia in tempo di Covid che in altre situazioni non connesse al Covid, sono stati donati da Lions Club Valnerina e dal Comitato Locale UNPLI Umbria in ricordo del dott. Fausto Fiorini, stimato MMG dell’USL Umbria 2, che ha operato in Valnerina sin dal 1981 prima come guardia medica e poi per lunghissimi anni come stimato MMG, recentemente scomparso a causa del Covid.

Alla cerimonia di consegna erano presenti:

per la USL Umbria 2:

il Direttore Generale dell’USL Umbria 2 dott. Massimo De Fino (che ha voluto essere personalmente presente alla consegna nonostante i pressanti impegni istituzionali ancora connessi all’emergenza Covid), il dott. Ilario Salvatori per il Distretto Sanitario Valnerina, gli operatori del 118 ed una rappresentanza del personale sanitario in servizio presso i punti di primo soccorso dei due ospedali

per i Lions erano presenti i rappresentanti del Distretto 108L: il Presidente della Zona 8B Renato Peroni e l’ex Presidente della VIII Circoscrizione Anna Rita Bucchi, che ha personalmente seguito nei mesi trascorsi tutte le necessarie procedure: ha curato le procedure amministrative per la donazione dei due strumenti, per l’accettazione degli stessi da parte dell’USL Umbria 2, ed ha seguito il collaudo delle apparecchiature.

Per il LC Valnerin era presente il Presidente Anna Ansuini Recchi accompagnata da alcuni soci

per l’UNPLI Umbria: il Segretario Generale UNPLI Umbria – Roberto Laurenzi, il Vicepresidente Vicario dell’UNPLI Umbria Marco Emili ed i rappresentanti di alcune pro-loco delle zone di Cascia e Norcia,

Inoltre erano presenti i familiari del dott. Fausto Fiorini (la vedova Sig.ra Maria Stella Fiorini ed il figlio Andrea), raggiunti nella cerimonia di Norcia dalle sorelle e da altri familiari del dott. Fiorini,

Alle due cerimonie di consegna delle apparecchiature nei punti di PS interessati dalle donazioni hanno presenziato anche i Sindaci di Cascia (Mario De Carolis), di Vallo di Nera e di Scheggino (Agnese Benedetti e Paolo Dottori), oltre all’assessore ai serv sociali Anna Corti in rappresentanza del Comune di Sant’Anatolia di Narco.

L’importante iniziativa di raccolta fondi ad opera del LC Valnerina e dell’UNPLI Umbria – Comitato Valnerina è avvenuta tra i mesi di febbraio-marzo 2021, in questo periodo le due associazioni di volontariato hanno sensibilizzato la popolazione locale per raccogliere fondi per l’acquisto di 2 ecografi palmari per le ambulanze in servizio in Valnerina e per i punti di Pronto Soccorso degli Ospedali di Norcia e Cascia.

Il Club Lions Valnerina e il Comitato Locale Unpli Umbria, hanno unito per l’occasione i loro sforzi per raggiungere l’ambizioso obiettivo di raccolta di circa 12.500 € necessario per l’acquisto dei 2 ecografi palmari. Un ringraziamento particolare per la riuscita del progetto va ai Sindaci e alle Comunità della Bassa Valnerina (Vallo di Nera, Sant’Anatolia di Narco e Scheggino), ai familiari, agli amici e pazienti del dott. Fiorini che hanno voluto ricordare l’importante figura del Dott. Fausto Fiorini, prematuramente scomparso nel febbraio u.s. a causa del Covid-19, ed il suo importante operato sul territorio. Infatti per lunghi anni il dott. Fiorini ha svolto nel territorio della Valnerina con passione e grande professionalità il suo ruolo prima di guardia medica (dal 1981) e poi, per lunghi anni, di medico di medicina generale nei Comuni della Bassa Valnerina, lasciando una traccia indelebile nella sua comunità.

Nel corso delle due cerimonie, il Direttore Generale dell’USL Umbria 2 ha evidenziato la situazione attuale della pandemia ed in questo ambito ha apprezzato il prezioso lavoro svolto in questi mesi dagli operatori sanitari ed il lavoro delle associazioni che sono andate incontro alle necessità dei sanitari con donazione di strumenti tecnologici necessari allo sviluppo della struttura. Gli ecografi palmari sono strumenti utilissimi per individuare precocemente situazioni di pericolo per la salute e il dott. De Fino ha anche annunciato la realizzazione per il personale sanitario in servizio in Valnerina uno specifico corso di addestramento all’uso. I Sindaci presenti hanno molto apprezzato la donazione di cui beneficeranno le rispettive Comunità in termini di migliore assistenza sanitaria ed hanno evidenziato l’importanza dell’unità della Valnerina, nel mettere a comune le poche risorse disponibili, situazione divenuta più critica dopo il sisma 2016.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto da LC Valnerina e dal Comitato locale UNPLI Umbria a tutti coloro che hanno accolto questa iniziativa con entusiasmo, consentendo il raggiungimento dell’importante traguardo.