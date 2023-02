Consegnati 12 nuovi automezzi operativi per la flotta aziendale di Valle Umbra Servizi

Si tratta della prima tranche di consegna delle 56 unità annunciate per il 2023

Appena consegnati e già operativi su tutto il territorio 12 nuovi automezzi per la raccolta di rifiuti che vanno ad incrementare la flotta aziendale di Valle Umbra Servizi. Si tratta della prima tranche di consegna delle 56 unità annunciate per il 2023, anno in cui è previsto il rinnovo pressoché totale del parco automezzi dedicato al servizio di igiene ambientale e l’alienazione dei mezzi non più adeguati.



Fanno parte di questo primo gruppo due tipologie di veicoli: n°6 Porter Piaggio di ultima generazione da 23 quintali ed altrettanti Microcostipatori da 35 quintali, tutti di nuova immatricolazione e allestiti con vasca e alzavolta contenitori.

Prosegue così la riorganizzazione del servizio di raccolta differenziata su tutto il territorio di competenza della Società, che oltre al potenziamento delle risorse prevede ulteriori sensibili miglioramenti sulla continuità e puntualità del servizio. I sistemi e le dotazioni informatiche a bordo degli automezzi consentiranno inoltre di incrementare le condizioni di sicurezza degli operatori e al tempo stesso di ottimizzare il dimensionamento dei circuiti di raccolta.