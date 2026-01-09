Consegnate le chiavi degli otto alloggi ERS in via dei Filosofi

Un grande intervento di manutenzione straordinaria di Ater Umbria ha riconsegnato al territorio di Spoleto un immobile, con otto alloggi, di proprietà del Comune, in via dei Filosofi. I lavori sono stati finanziati con le risorse del Fondo complementare al PNRR, programma “Sicuro, Verde e Sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica”.



Alla cerimonia di consegna delle chiavi alle famiglie hanno partecipato, tra gli altri, l’assessore regionale alle politiche abitative, Fabio Barcaioli, il consigliere regionale Stefano Lisci, il sindaco di Spoleto, Andrea Sisti, il presidente del Consiglio comunale, Marco Trippetti, l’assessora al benessere e innovazione sociale, Luigina Renzi ed il presidente di Ater Umbria Federico Santi, i dirigenti e i funzionari di Ater Umbria.

“Sono soddisfatto ogni volta che il diritto all’abitare si tocca con mano, come accade oggi con la consegna di queste abitazioni – ha dichiarato l’assessore regionale Fabio Barcaioli – Otto alloggi sono un passo importante, ma non sufficiente in un contesto in cui il Governo ha scelto di ridurre risorse e attenzioni sulle politiche abitative. In Umbria stiamo ricucendo questi strappi lavorando a un piano casa fondato sulla pianificazione condivisa, sul recupero degli alloggi pubblici e sul rafforzamento del social housing. Un ringraziamento ad Ater Umbria e al territorio di Spoleto, per il lavoro svolto e per la collaborazione che rende possibili risultati come questo”.

“La consegna di questi otto alloggi rappresenta un risultato importante per la città di Spoleto e per le famiglie che oggi ricevono le chiavi della loro nuova casa – ha dichiarato il sindaco Andrea Sisti – Recuperiamo un immobile comunale che per anni è rimasto inutilizzato e lo restituiamo alla comunità, riqualificato, sicuro ed efficiente dal punto di vista energetico. È un intervento che unisce attenzione sociale, rigenerazione urbana e buon utilizzo delle risorse pubbliche, reso possibile grazie al Fondo complementare al PNRR e alla collaborazione con Ater Umbria”.

“Come presidente del Consiglio comunale, quindi in rappresentanza di tutti i consiglieri eletti, non posso che sottolineare l’importanza di queste assegnazioni – sono state le parole del presidente Marco Trippetti – perché lavorare seriamente nell’ambito delle politiche abitative, fare in modo che i nuclei familiari possano avere risposte concrete, consente alle istituzioni di ridurre le disuguaglianze. La qualità di questi spazi, la cura con cui sono stati sistemati deve essere un motivo di orgoglio per la nostra comunità”.

“Questo intervento va oltre la semplice ristrutturazione edilizia: parliamo di qualità dell’abitare, di inclusione e di benessere per le persone – ha aggiunto l’assessora Luigina Renzi – La riqualificazione degli alloggi e delle aree esterne restituisce dignità ad un luogo rimasto a lungo inutilizzato e crea un contesto più sicuro e vivibile, anche grazie agli spazi verdi e ai servizi pensati per le famiglie. È un esempio concreto di come le politiche abitative possano incidere positivamente sulla coesione sociale e sulla qualità della vita”.

“La collaborazione e la sinergia tra Comune di Spoleto, Ater Umbria e Regione Umbria sta consentendo di dare risposte tangibili sul fronte delle politiche abitative – ha spiegato il consigliere regionale Stefano Lisci – Questo di oggi è un risultato di grande valore per il territorio, non solo perché permette ad otto famiglie di prendere finalmente possesso di questi appartamenti, ma anche perché riqualifica un’area che in questi ultimi anni ha vissuto notevoli problematiche. Serve continuare a lavorare con queste modalità e in questa direzione”.

“è sempre un grande piacere quando una struttura realizzata per dare risposte alle esigenze della collettività, dopo un percorso complesso diventa, finalmente, fruibile da chi ne ha bisogno – sono state le parole del presidente di Ater Umbria, Federico Santi – Siamo orgogliosi che, in questo percorso, ci sia stato anche il contributo di Ater Umbria”.



L’edificio è ubicato lungo il torrente Tessino, in via dei Filosofi, nell’area adiacente il mattatoio comunale. È costituito da due blocchi residenziali e fu realizzato dal Comune di Spoleto nell’ambito del contratto di quartiere “Dalla periferia alla città”.



Dal 2014, anno di ultimazione dell’intervento di edilizia sperimentale, il complesso non è mai stato abitato e le aree pertinenziali, in stato di abbandono, sono state invase dalla vegetazione ed oggetto di atti vandalici, rispetto ai quali il Comune è intervenuto effettuando una serie di riparazioni dei danni.

Il progetto di Ater Umbria ha riguardato la manutenzione straordinaria e il miglioramento energetico dell’edificio e la sistemazione delle aree esterne.

Sono state sistemate e coibentate le coperture, gli intonaci, installate le scossaline a protezione degli elementi edilizi in muratura e riparate le pavimentazioni delle terrazze condominiali, oltre al tinteggio integrale delle facciate.

Nelle singole abitazioni sono state installate pergole in alluminio con lamelle orientabili sulle terrazze, in modo da attenuare l’effetto dell’irraggiamento solare e migliorare il benessere termoigrometrico interno e sono stati effettuati piccoli interventi localizzati per la pulitura e riparazione delle terrazze pertinenziali.



Nell’area esterna è stata realizzata una recinzione per garantire la sicurezza dei residenti, oltre alle pavimentazioni, sono stati ripristinati e valorizzati due tratti di muro della recinzione del mattatoio ed è stata creata una connessione del percorso pedonale interno con il percorso pubblico, lungo il Tessino. Sono stati installati i giochi per migliorare la fruizione delle aree verdi.



L’intervento è stato progettato dal settore IIE di Ater Umbria congiuntamente all’architetto Maria Carmela Del Frate. Le successive fasi di affidamento e direzione lavori sono state eseguite sempre da personale interno all’Azienda.



L’importo finale dell’intervento è risultato pari a € 856.126, con un’economia rispetto al finanziamento concesso di € 143 873. Ad eseguire i lavori è stata l’impresa Bardani Bruno & C. Srl di Perugia.