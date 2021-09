Consegnata la Lex Spoletina a Luca Bernabei

“ Ringrazio Spoleto che ci ha voluto bene, anche noi vogliamo bene a Spoleto e a tutte le persone che fanno bene Don Matteo” – foto

Alla presenza dei principali attori del cast e dello staff di Don Matteo 13 è stata consegnata a Luca Bernabei, amministratore delegato della Lux Vide, la Lex Spoletina 2021.

Il presidente dell’Associazione Amici di Spoleto onlus, Candia Marcucci, unitamente al presidente della Fondazione Carispo di Spoleto, Salvatore Finocchi, ha consegnato questa mattina la Lex Spoletina 2021 a Luca Bernabei in occasione di una cerimonia che si è tenuta a Spoleto nel Salone d’Onore del Palazzo Leti Sansi alla presenza delle autorità e del commissario straordinario del Comune di Spoleto Tiziana Tombesi, con il sostegno e patrocinio della Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto rappresentato da Salvatore Finocchi. Per il cast di Don Matteo erano presenti alla cerimonia, Terence Hill, Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta, Maurizio Lastrico e Nathalie Guetta.





“I premi fanno piacere – ha esordito Luca Bernabei -, sono attestati soprattutto se arrivano da persone che ci hanno accolto con amicizia. La produzione non è un mestiere semplice, facciamo ridere e piangere, ma dietro c’è molta fatica. Quello che conta per noi è il bene comune e anche in politica ci vorrebbe più attenzione quando si parla al Paese. Noi mettiamo molta attenzione in quello che facciamo perché sappiamo di parlare a milioni di persone. Dedico questo premio ai miei maestri, a mio padre che mi ha insegnato a lavorare per gli altri, e a Sara Melodia che ha lavorato al mio fianco per quindici anni e che l’anno scorso è volata in cielo per dare la vita a suo figlio. Infine a mia moglie che nonostante abbiamo sei figli è diventata professore ordinario all’Università Tor Vergata. Ognuno di noi è chiamato a fare della propria vita un capolavoro, a far bene ciò che fa. Io sono poco mondano ma ho ritenuto giusto essere qui per ringraziarvi dell’accoglienza che ci avete dato. Ringrazio Spoleto che ci ha voluto bene, anche noi vogliamo bene a Spoleto e a tutte le persone che fanno bene Don Matteo”.

Ad aprire la cerimonia della Lex Spoletina 2021 è stata la presidente dell’Associazione degli Amici di Spoleto onlus Candia Marcucci che ha ricordato come “la Lex Spoletina è per la nostra città il simbolo della necessità di aver cura, promuovere le cose belle. Il primo premiato nel 1986 è stato Gian Carlo Menotti, poi, nel tempo, la Lex è stata attribuita, tra gli altri, a Giovanni Carandente, Gian Luigi Rondi, Luca Ronconi, Carla Fendi. L’indicazione per Luca Bernabei quale amministratore delegato della Lux Vide era stata data dal precedente cda dell’Associazione Amici di Spoleto presieduto da Dario Pompili, confermata dall’attuale cda presieduto da me proprio perché la Lux Vide ha contribuito a diffondere la fama di Spoleto”.

A portare i saluti del Comune, è stato il commissario straordinario Tiziana Tombesi: “La straordinarietà del messaggio della Lex Spoletina sulla conservazione e valorizzazione – ha detto -, si riflette sulla natura del rapporto instaurato tra la Lux Vide e la città. Don Matteo e Luca Bernabei hanno sicuramente contribuito a promuovere e a far conoscere la città in Italia e all’estero”.

A seguire, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto, Salvatore Finocchi: “Invitiamo Luca Bernabei ad essere più spesso a Spoleto: questa città è un palcoscenico, uno stato d’animo. Mi dà soddisfazione sapere che a Spoleto vi trovate bene. Come presidente della Fondazione CaRiSpo rinnovo l’impegno per sostenere la produzione di Don Matteo. Avete dato lustro alla città e noi vi siamo vicini”.

Il riconoscimento è stato attribuito con delibera unanime del Consiglio di amministrazione del 25 ottobre 2017, dall’Associazione Amici di Spoleto a Luca Bernabei , amministratore delegato di LUX VIDE, per aver ideato e prodotto la serie televisiva “Don Matteo” girata a Spoleto e che ha ottenuto e continua ad ottenere una grande accoglienza di pubblico; la sua linea editoriale, ispirata ai valori cristiani, si è felicemente coniugata con la bellezza della città, con i monumenti più illustri che rappresentano la più evidente testimonianza della storia e della cultura di Spoleto.

Luca Bernabei è sposato con Paola Lucantoni ed è padre di sei figli. Ama la sua famiglia e il suo paese, l’Italia. Nato a Roma nel 1964, si è laureato in Scienze Politiche presso l’Università La Sapienza di Roma. Ha iniziato la sua carriera lavorando nella pubblicità delle principali agenzie italiane e delle aziende di produzione di tendenza. Nel 1994 è diventato produttore associato in Lux Vide, dove ha prodotto la serie televisiva internazionale La Bibbia. Nel 2002, è stato nominato responsabile della produzione, prendendo in carico l’intero ciclo di lavorazione del prodotto audiovisivo, dallo sviluppo creativo alla post-produzione. È stato quindi nominato Amministratore delegato di Lux Vide nel 2013. Ha prodotto più di 100 progetti ed è attualmente impegnato nella produzione di diverse nuove serie e progetti per broadcaster e piattaforme.

La Lex Spoletina – Da anni l’Associazione “Amici di Spoleto” ha fatto della riproduzione della Lex Spoletina (il cippo di pietra conservato presso il Museo archeologico, risalente al II secolo a. C., su cui è inciso il testo di una legge di protezione per i boschi sacri) un riconoscimento a persone fisiche o giuridiche che abbiano contribuito alla concreta difesa del patrimonio storico, culturale e ambientale, alla conoscenza della Città ed allo sviluppo della sua economia.