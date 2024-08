Prosegue il connubio tra Teatro Lirico Sperimentale e Biblioteca “G. Carducci” nell’ambito della Stagione Lirica 2024, giunta al suo 78° anno di attività.

Gli iscritti alla biblioteca “G. Carducci” avranno diritto all’acquisto dei biglietti per gli spettacoli in programma ad un prezzo ridotto.

Per accedere alla promozione basterà acquistare i biglietti a questo link https://www.tls-belli.it/stagione-lirica-2024/ (spuntando l’opzione “R7 Ridotto Ridotto Under 26 – Over 65 – Associazioni”) oppure recarsi al punto vendita Ticket Italia di Spoleto (Tabaccheria CMB in piazza della Vittoria, 24 | Tel. 0743 47967) esibendo la tessera della biblioteca.

In occasione della messa in scena di “Procedura penale” di Luciano Chailly e “La smorfia” di Bruno Bettinelli, in programma dal 29 agosto al 1 settembre 2024 al teatro Caio Melisso “Spazio Carla Fendi”, la biblioteca Carducci e OperaBiblio del TLS hanno scelto di esporre nel foyer del teatro una serie di libri e di testi pensati come approfondimento bibliografico, come proposta di suggestioni e percorsi di conoscenza legati anche alla forte matrice letteraria delle opere in cartellone.