CONNETTIAMOCI: Un evento per creare reti di supporto per il futuro dei nostri bambini

Spoleto si prepara ad accogliere “CONNETTIAMOCI”, un incontro imperdibile aperto a tutta la cittadinanza, che si terrà sabato 16 novembre, dalle 10.30 alle 12.30, presso il Cinema Sala Frau. Un evento gratuito e di grande valore, pensato per promuovere un innovativo progetto di screening nelle scuole dell’infanzia e primarie del territorio, con l’obiettivo di creare connessioni e sensibilizzare sulle potenzialità dell’intervento precoce.

Durante l’evento, professionisti ed esperti nel settore saranno presenti per illustrare come, attraverso il progetto di screening, sia possibile supportare lo sviluppo dei più piccoli, favorendo un percorso di crescita solido e consapevole. Grazie alla collaborazione con le scuole, questo progetto punta a mettere a disposizione delle famiglie strumenti concreti per riconoscere e valorizzare le potenzialità dei bambini fin dalla prima infanzia, con un’attenzione speciale a eventuali bisogni educativi e di sviluppo.

Perché partecipare a CONNETTIAMOCI?

Informarsi : Con l’aiuto di esperti, scopriremo insieme l’importanza dello screening per un intervento tempestivo e mirato a rafforzare le competenze dei bimbi.

: Con l’aiuto di esperti, scopriremo insieme l’importanza dello screening per un intervento tempestivo e mirato a rafforzare le competenze dei bimbi. Confrontarsi : Sarà un momento di dialogo per condividere esperienze, difficoltà e soluzioni, valorizzando le reti di supporto già esistenti.

: Sarà un momento di dialogo per condividere esperienze, difficoltà e soluzioni, valorizzando le reti di supporto già esistenti. Crescere come Comunità: Condividere queste conoscenze significa costruire una rete forte e inclusiva, capace di accompagnare i bambini nella loro crescita.

L’evento si pone quindi come un’occasione di arricchimento non solo per i genitori, ma per chiunque desideri conoscere meglio le strategie educative per promuovere l’inclusione e il benessere dei più piccoli.

Ingresso libero e aperto a tutti: genitori, insegnanti, educatori e tutti coloro che desiderano sostenere attivamente il futuro della comunità sono invitati a partecipare senza necessità di prenotazione.

CONNETTIAMOCI per fare la differenza: ogni presenza arricchisce la rete di sostegno per la crescita dei nostri bambini. Vi aspettiamo numerosi!

Cinema Sala Frau, Spoleto – sabato 16 novembre dalle 10.30 alle 12.30

Contatti per informazioni:

educommunity.spoleto@gmail.com