Connessioni museali tra Spoleto e Valnerina. Le iniziative in programma a dicembre

Tante attività gratuite per famiglie nei musei per scoprire il patrimonio culturale tra Spoleto, Sant’Anatolia di Narco, Vallo di Nera e Cerreto di Spoleto grazie a un progetto della Regione Umbria

Il progetto “Connessioni museali: tra valli e monti, borghi e città”, giunto al suo terza anno, è nato con l’obiettivo di creare una rete virtuosa in grado di far conoscere luoghi affascinanti e musei di due valli, come la Valnerina e lo Spoletino, che condividono uno stesso patrimonio sia storico-culturale, sia naturalistico e paesaggistico.

Finanziato all’interno della L.R. 24/2003, questo progetto vede coinvolte le realtà museali dei comuni di Spoleto (Palazzo Collicola, la Casa romana, il Museo del Tessuto e del Costume, il Museo di Scienze della Terra e del Territorio, il Museo delle Miniere di Morgnano, il Museo dell’ex ferrovia Spoleto-Norcia), Sant’Anatolia di Narco (Museo della Canapa), Vallo di Nera (Casa dei Racconti), e Cerreto di Spoleto (Centro di Documentazione “Il Ciarlatano” e il Museo delle Mummie).

Per il mese di dicembre è stato predisposto un ricco calendario di appuntamenti che, a partire da giovedì 8, si svolgeranno in tutti i musei della rete. Novità di questo anno saranno i percorsi di trekking urbano, visite e attività nei musei a misura di bambini e famiglie pensati come punto di partenza per attivare un processo di conoscenza e fruizione attiva del patrimonio culturale e naturalistico di questo suggestivo angolo dell’Umbria.

Tutti gli appuntamenti inseriti in “Connessioni Museali” hanno ricevuto l’accreditamento e il marchio di attenzione ai sensi del disciplinare del progetto “Umbria Culture for family” della Regione Umbria.

Tutte le attività sono gratuite. La prenotazione è obbligatoria, scrivendo a spoleto@sistemamuseo.it o chiamando il numero 0743.46434, entro le ore 18 del giorno precedente l’attività.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito del Museo della Canapa https://bit.ly/3BizwCl.

ATTIVITÀ CREATIVE PER FAMIGLIE

SANT’ANATOLIA DI NARCO – Museo della Canapa

Giovedì 8 dicembre ore 15.30

Ma come ti vesti

SPOLETO – Palazzo Collicola

Sabato 10 dicembre ore 15.30

Il ri-tratto!

SPOLETO – MUST di Spoleto – Palazzo Collicola

Venerdì 16 dicembre ore 15.30

Visita guidata alla mostra MUST

SPOLETO – Museo della Spoleto/Norcia di Spoleto

Sabato 17 dicembre ore 10.30

Arrivi, partenze e nuovi viaggi ferroviari

SPOLETO – Palazzo Collicola

Sabato 17 dicembre ore 15.30

Sart Attack

SPOLETO – Museo delle Miniere di Morgnano

Martedì 27 dicembre ore 15.30

Famiglie in miniera

SPOLETO – Casa Romana

Venerdì 30 dicembre ore 15.30

Una giornata con i romani

TREKKING TRA TERRITORIO E MUSEI

SPOLETO

Domenica 18 dicembre ore 10.30

Spoleto a misura di bambino: giocando per i musei della città

Luogo d’incontro: Palazzo Collicola

CERRETO

Domenica 18 dicembre ore 14.30

Alla scoperta del paese: visita al Museo del Ciarlatano e Museo delle Mummie

Luogo d’incontro: Museo delle Mummie

VALLO DI NERA

Giovedì 29 dicembre ore 15.30

La terra dei Racconti. Presepi e storie per le vie del paese

Luogo d’incontro: Casa dei Racconti

SANT’ANATOLIA DI NARCO

Sabato 31 dicembre ore 10.30

Via delle Canapine da Sant’Anatolia a San Felice di Narco

Luogo d’incontro: Museo della Canapa