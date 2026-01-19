Connessioni che contano: empatia e inclusione negli ambienti di lavoro. Palazzo Mauri, venerdì 23 gennaio ore 17

Prosegue a palazzo Mauri il ciclo di incontri gratuiti aperti alla cittadinanza, al personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, al personale sanitario e agli educatori socio-assistenziali, alle associazioni di categoria, incentrato sul tema Dall’empatia all’inclusione. Per una cartografia dell’umano.

Il prossimo appuntamento, dal titolo “Connessioni che contano: empatia e inclusione negli ambienti di lavoro”, è in programma venerdì 23 gennaio alle ore 17.00. L’incontro si propone di esplorare come l’empatia rappresenti una risorsa imprescindibile per ogni riflessione sul concetto di inclusione negli ambienti di lavoro. Definire buone pratiche di inclusione sociale nel mondo professionale diviene un elemento necessario che favorisce attraversamenti umani fondamentali per il benessere del singolo e della comunità. Cambiamento, sviluppo e supporto – sia aziendale che tra pari – si configurano come elementi chiave per nutrire le qualità affettive, cognitive e interpersonali del singolo e del proprio team.

Saluti istituzionali – Giovanni Angelini Paroli, assessore al marketing e innovazione imprenditoriale e del turismo 4.0 per la valorizzazione dell’economia locale – “Il civismo come approccio e visione futura di empatia risolutiva nell’amministrazione pubblica locale“

Interventi

Serenella Banconi , Presidente della cooperativa Il Cerchio – “ Empatia tra innovazione e restaurazione in salute mentale “

Marco Pennacchi , Presidente della Cooperativa Agricola e Sociale FATTORIA SOCIALE – “ Il progetto N.I.L. – Nuclei di Inclusione Lavorativa “

Daniela Rossi, Giovanna Calisti e Riccardo Cascioli , MTU Academy – “ La cultura del sentire: formazione e welfare per l’inclusione in impresa “

Dott.ssa Laura Cesarini , Neuropsichiatra infantile, SCNPIA Usl Umbria 2, Struttura complessa – “ Dal dire al fare: quando la carenza di servizi tradisce la promessa di inclusione “

Prof. Dr. Francesca Brencio, Institute for Mental Health, University of Birmingham (UK) e Direttore del PhenoLab – “Il coinvolgimento degli esperti per esperienza in salute mentale: linee guida internazionali ed esempi di buone pratiche“.

Conclusioni