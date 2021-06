Siglato accordo triennale per fornire connettività internet e di backup, Wi-Fi e telefonia VoIP

Connesi è il nuovo partner tecnologico del Festival dei due mondi di Spoleto, in programma nella splendida cittadina umbra dal 25 giugno all’11 luglio. L’operatore di telecomunicazioni sceglie di supportare il prestigioso appuntamento dedicato alle più interessanti espressioni culturali internazionali che spaziano dalla danza al teatro, dalle arti visive all’opera, alla musica.

“Siglando un accordo triennale con la Fondazione del Festival – hanno dichiarato dall’azienda – Connesi ribadisce l’importanza di sostenere nel tempo le manifestazioni e i luoghi legati alle proprie origini. L’azienda, da sempre, è sponsor e fornitore unico di servizi di connettività internet, Ict e telefonia dei principali eventi culturali e musicali del territorio. Una storia fatta di amore per l’arte, un impegno per la sua condivisione nel mondo. Ed è proprio nell’implementazione di ‘connessioni culturali’ da condividere con tutti, sempre, ovunque, come recita il nuovo claim di Connesi, che i valori dell’azienda si intrecciano con quelli del Festival dei due mondi, unico e inimitabile luogo di incontro dei principali artisti internazionali”.

In occasione del Festival, Connesi grazie alla combinazione delle proprie tecnologie, offre la migliore connessione possibile nei luoghi della kermesse, garantendo velocità, sicurezza e continuità di servizio. Il Teatro nuovo ‘Gian Carlo Menotti’, la splendida Piazza del duomo, la Terrazza Frau, la Cura arcivescovile: le location del Festival sono dotate delle migliori tecnologie per la telecomunicazione. Connettività internet e di backup, Wi-Fi e telefonia VoIP sono già a disposizione degli organizzatori della manifestazione e dei suoi prestigiosi ospiti. Con i servizi di system administration, Connesi supporta tutta la macchina organizzativa nelle attività quotidiane. Dall’amministrazione alla produzione, dalla biglietteria all’ufficio stampa, consentendo ai giornalisti e agli operatori di stampa e tv presenti all’evento, di condividere in tempo reale notizie e curiosità sul Festival. L’affidabilità e la velocità della connettività fornita da Connesi svolgerà inoltre un ruolo strategico anche per la diretta streaming di alcuni spettacoli, prevista nei canali ufficiali web e social del Festival dei due mondi. Un’occasione per coinvolgere a distanza appassionati di arte, teatro, musica e danza che potranno seguire questo prestigioso evento da tutto il mondo. Uno strumento per dare sostegno e respiro internazionale al Festival, che valuta anche i canali digitali come asset strategici per le prossime edizioni.

Connesi, operatore di telecomunicazioni, da 15 anni si propone come partner di aziende e pubbliche amministrazioni con lo scopo di colmare il digital divide, annullare le differenze tra piccoli borghi e grandi città, e accompagnare nel tempo i propri clienti verso la digital transformation.