Congresso PD, a Spoleto prevale Bonaccini

Lisci: “Il Pd di Spoleto si conferma a livello regionale tra i più attivi”

Sono stati 219 su 300 iscritti del Pd di Spoleto a recarsi al voto per esprimersi sul Segretario nazionale. Bonaccini ha ottenuto 192 voti (87,7 %), Schlein 22 (10%), Cuperlo 5 (2.3 %). Nessun voto è andato a De Micheli.



“Il Pd di Spoleto si conferma a livello regionale tra i più attivi – dichiara il segretario Stefano Lisci -. In un momento di difficoltà dell’area progressista e di sinistra nel nostro Paese Spoleto sta recuperando man mano credibilità. La disaffezione al voto attestata nelle elezioni di Lombardia e Lazio riguarda soprattutto la sinistra e obbliga ad una seria riflessione da parte degli organismi regionali e nazionali del partito. Si deve ripartire dalle piccole realtà, dai Comuni, da chi costantemente è in prima linea a fianco dei cittadini per risolvere i tanti problemi che quotidianamente si presentano. Il Pd di Spoleto, attraverso un rinnovamento tangibile della rappresentanza con l’innesto di forze nuove è guardato con crescente fiducia dai cittadini. Abbiamo dato vita ad un congresso partecipato attraverso un dibattito di alto spessore e profondo nell’analisi e nelle soluzioni prospettate. Un congresso, per la cui riuscita, si sono impegnati per giorni i membri della segreteria, gli assessori Danilo Chiodetti e Letizia Pesci, il presidente del Consiglio comunale Marco Trippetti, il capogruppo Federico Cesaretti. Li ringrazio tutti perché essere una squadra motivata è fondamentale. Si respira un forte sentimento di ripartenza con la presa in carico delle responsabilità insite nel ruolo di partito più rappresentativo degli spoletini. Con coerenza – aggiunge Lisci – intendiamo difendere e valorizzare i principi che guardano ai più deboli, alle politiche del lavoro e dello sviluppo, ai diritti e anche ai doveri”.