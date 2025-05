Confronto tra il sindaco Andrea Sisti e l’ambasciatore del Brasile in Italia Renato Mosca de Souza per l’avvio di un cantiere culturale per collaborazioni sia in ambito artistico che commerciale

Un cantiere culturale quale spazio di confronto per collaborazioni sia in ambito artistico che commerciale. Questa la notizia arrivata al termine dell’incontro, svoltosi sabato scorso a Palazzo comunale, con l’ambasciatore del Brasile in Italia Renato Mosca de Souza, a Spoleto per il concerto della “Camerata Jovem do Rio de Janeiro” alla Sala XVII Settembre del Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, anteprima nazionale della XXI edizione di FestambienteSud.

Nel pomeriggio il sindaco Andrea Sisti ha incontrato l’ambasciatore nella Sala dello Spagna per una presentazione pubblica dell’iniziativa, aperta agli attori economici e culturali del territorio di Spoleto, moderata dal giornalista Rai Max De Tomassi e nel corso della quale sono intervenuti Alessandra Paciotto, presidente di Legambiente Spoleto, Franco Salcuni, direttore di FestambienteSud, Carlo Pacifici, CEO di Meccanotecnica Umbria.

Tanti i temi affrontati: dall’accordo di libero scambio tra l’Unione Europea e il Mercosur (Mercado Común del Sur), considerato il trattato commerciale più rilevante stipulato dall’UE, alle potenziali collaborazioni con le realtà imprenditoriali e industriali del territorio spoletino e della regione, fino all’avvio di un vero e proprio cantiere culturale che apra la strada ad iniziative congiunte in campo artistico e commerciali.

“C’è stato un lavoro importante dietro all’organizzazione di questo incontro – ha spiegato il sindaco Sisti – il Comune ha collaborato molto bene con Legambiente e Festambientesud. Ringrazio tutti perché questa è un’occasione che ci consente di continuare a costruire relazioni internazionali, a dare respiro a quella diplomazia culturale che, dal Maestro Gian Carlo Menotti in avanti, ha assunto una rilevanza sempre maggiore per il Festival dei Due Mondi e per la nostra città. A Spoleto stiamo dando vita a collaborazioni importanti con l’Università degli Studi di Perugia attraverso l’attivazione dei centri di ricerca, continuando a dialogare con il mondo, non solo accademico, e presentando Spoleto quale luogo di confronto e di conoscenza. Si tratta di un percorso che può avere una ricaduta interessante a livello economico, coinvolgendo in maniera forte anche l’aspetto culturale. L’obiettivo è dare seguito a Spoleto a Festambientesud, costruendo uno spazio di conoscenza della cultura del Brasile”.

La XXI edizione di Festambientesud, che si svolgerà in Puglia, con il titolo Out of Africa, il futuro dal Sud, tra Gargano e Valle d’Itria, dal 18 luglio al 1° agosto, ha un doppio collegamento con Spoleto, sia per il legame con Monte Sant’Angelo, che fa parte, con il santuario di San Michele Arcangelo, del sito seriale UNESCO Longobardi in Italia: i luoghi del potere (568-774) ed è il luogo dove è nata la manifestazione, sia per il suo direttore Franco Salcuni, nativo di Monte Sant’Angelo e spoletino di adozione ormai da moltissimi anni.

“In Brasile ci sono oggi 35 milioni di italo-discendenti – è stato uno dei primi riferimenti forniti dall’ambasciatore Renato Mosca de Souza per far comprendere il profondo legame con l’Italia – Come Ambasciata siamo disponibili e aperti ad organizzare iniziative di carattere culturale in collaborazione con Spoleto. Abbiamo moltissimi accordi accademici con l’Italia e questa rete per noi è molto importante perché riteniamo che creare le basi per nuovi scambi di conoscenza sia fondamentale. Negli ultimi anni i rapporti tra Brasile e Italia sono in forte crescita, quindi siamo dentro un contesto che può agevolare anche scambi commerciali con realtà industriali e imprenditoriali del vostro territorio”.

Sotto questo aspetto molto interessanti sono stati i contributi forniti nel corso dell’incontro da Carlo Pacifici, CEO di Meccanotecnica Umbria, realtà presente da oltre venti anni in Brasile, dal direttore dello stabilimento Italmatch di Spoleto, Maurizio Fraschini, che ha spiegato nel dettaglio i progetti di sviluppo su cui sta lavorando il Gruppo e da Alberto Zuccari, titolare dell’azienda QFP (Quality For Passion) specializzata in servizi e sistemi dedicati alla scansione 3D.

Al termine dell’incontro il sindaco Andrea Sisti ha invitato l’ambasciatore Renato Mosca de Souza alla 68ª edizione del Festival dei Due Mondi.