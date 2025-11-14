Confindustria premia Forti srl per i 75 anni di attività

Nel corso dell’Assemblea pubblica di Confindustria Umbria, tenutasi nei giorni scorsi a Umbriafiere di Bastia Umbra, sono state premiate le imprese associate che hanno raggiunto i 75 e i 50 anni di attività. Un riconoscimento che valorizza la continuità imprenditoriale e il contributo allo sviluppo economico della regione.



Tra le realtà con 75 anni di adesione è stata premiata anche la Forti srl di Spoleto, azienda che ha saputo coniugare esperienza, capacità di innovazione e radicamento nel territorio, divenendo nel tempo un punto di riferimento nel proprio settore.



“ La Forti srl rappresenta una storia significativa per l a nostra comunità – ha dichiarato il sindaco Andrea Sisti – Il traguardo dei settantacinque anni di attività testimonia solidità e visione, qualità che contribuiscono alla crescita del tessuto produttivo cittadino. A nome dell’Amministrazione rivolgo le congratulazioni all’azienda, alla proprietà e ai lavoratori, riconoscendo il valore di un percorso imprenditoriale che ha saputo evolversi mantenendo un forte legame con Spoleto”.



Il Comune di Spoleto esprime apprezzamento per l’iniziativa di Confindustria Umbria e per l’impegno delle imprese storiche, il cui contributo continua a essere determinante per la competitività e la vitalità economica del territorio.