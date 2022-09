Resteranno in vigore fino al 30 ottobre

Confermati gli orari delle Zone a Traffico Limitato A e A1. Dal lunedì 26 settembre a domencia 30 ottobre 2022, l’accesso alla ZTL A (varchi di viale Giacomo Matteotti – quadrivio, piazza San Domenico, piazzetta Porta San Lorenzo e via Esterna delle Mura) continuerà ad essere consentito, dal lunedì al venerdì, dalle ore 6.00 alle 19.30 e vietato nei prefestivi e festivi h24.

Per quanto riguarda il transito e la sosta nella ZTLA1, con ingressi da via della trattoria e via Brignone 2° tratto (chiesa di sant’Ansano), sempre dal 26 settembre al 30 ottobre 2022, saranno vietati, ai non autorizzati, h24 e 7 giorni su 7.

Confermata anche la chiusura al transito veicolare di via Aurelio Saffi, nel tratto compreso tra via Rippo ed il civico 13.