Conferenza sul futuro della Ferrovia Spoleto Norcia a Meggiano

di Mariolina Savino

Ameno borgo della montagna animato dalla Festa nel Bosco in Valnerina con il sindaco di Vallo di Nera Agnese Benedetti

Nell’ambito della Festa del Bosco in quel di Meggiano, con un incontro sulla Spoleto Norcia.

Sono intervenuti il Sindaco di Vallo di Nera, Agnese Benedetti e Luigi Fasciglione, responsabile del museo della Ferrovia Spoleto Norcia.

Presentate le diapositive sulla costruzione, la vita e la fine della strada ferrata, arricchite da numerose testimonianze di chi ha vissuto quel tempo come la figlia del casellante, il Casello di Romita.

È seguito un dibattito sulle responsabilità di chi ha voluto e permesso lo smantellamento del tracciato, anche se, a quanto pare, non c’è alcun atto formale da parte dello Stato centrale e i possibili impieghi del tracciato nel futuro.

Ci sarebbero dei fondi europei da utilizzare eventualmente per la realizzazione di un percorso ciclopedonale sul precedente tracciato da adattare ovviamente al percorso zona Balza Tagliata-Serravalle.