“Confcommercio è un’associazione apolitica e apartitica e, pertanto, non si schiera con l’uno o l’altro candidato ma si confronta con tutti in un atteggiamento dialogico e costruttivo, per l’esclusivo bene della città”

Le parole del presidente Tommaso Barbanera

“Ascolto e proposte – questo è quello che la Confcommercio farà con i candidati Sindaco alle elezioni amministrative previste nel mese di ottobre. Saranno incontri costruttivi per il bene della nostra città. Una città ormai da anni divisa e senza un’unità di intenti.”

Queste sono le parole del presidente Tommaso Barbanera, il quale alcuni giorni fa è stato indicato, in un articolo di stampa, come sostenitore di uno specifico candidato Sindaco. “Confcommercio” ribadisce il Presidente “è un’associazione apolitica e apartitica e, pertanto, non si schiera con l’uno o l’altro candidato ma si confronta con tutti in un atteggiamento dialogico e costruttivo, per l’esclusivo bene della città.”





“Auspichiamo” prosegue il numero uno della sezione Spoletina di Confcommercio “ascolto e attenzione continui relativamente alle nostre proposte per il sostegno al tessuto economico cittadino e soprattutto desideriamo vedere i candidati disponibili a lavorare su progetti per il futuro che non siano divisivi ma che uniscano i vari attori della città in vista del bene comune”.

Sono soprattutto le imprese a dover guardare con attenzione a questo appuntamento, perché l’economia locale, ormai sofferente da anni, ha bisogno di nuove prospettive e di nuovi progetti a lungo termine per riavviare un tessuto economico reso fragile dalla crisi economica, dal sisma e, non ultimo, dalla pandemia.

“È per questo motivo” conferma Barbanera “che saremo disponibili a confronti ed incontri propedeutici e costruttivi con tutti gli schieramenti: Confcommercio elaborerà, anche questa volta, un documento organico che sarà consegnato ai candidati attraverso il quale l’Associazione porrà l’accento su alcuni temi – dal ruolo del terziario alla sicurezza, dai servizi pubblici alle tariffe e tributi, dal turismo alle politiche sociali, etc. – su cui la futura Amministrazione dovrà concentrare il proprio impegno”.