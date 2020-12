Confartigianato Imprese Perugia, al via la campagna di sensibilizzazione all’acquisto locale

Le parole di Buini e Gauzzi



Confartigianato Imprese Perugia ha attivato in questi giorni una campagna di sensibilizzazione a sostegno “dell’Acquisto Locale” di prodotti dell’artigianato di produzione e dell’enogastronomia.

“La campagna, spiegano il Vice Presidente Vicario – Giorgio Buini ed il Segretario – Stelvio Gauzzi – è finalizzata a sostenere e salvaguardare le imprese dei nostri territori che, anche per gli effetti drammatici del Covid 19, stanno vivendo un momento di estrema difficoltà economica e sociale, e rappresenta un modo per creare una “catena solidale” che aiuti le nostre aziende associate a venir fuori dalla grave crisi che stiamo attraversando.

Tutti coloro che sono ancora interessati ad avere in modo gratuito una vetrina virtuale nel sito Confartigianato Imprese Perugia e sfruttare questo servizio gratuito che la nostra Associazione sta promuovendo, puoi inviare una mail a

promuovilatuazienda@confartigianatoperugia.com indicando la ragione sociale, un recapito telefonico ed una mail di riferimento.”

“Questa campagna – continuano Buini e Gauzzi – in accordo con la Confartigianato Nazionale, ha l’obiettivo di rilanciare in particolar modo le nostre produzioni locali agroalimentari, in special modo sia per quelle aziende che riforniscono il settore HORECA, sia per quelle artigiane che in diverse zone possono vendere al consumatore solo in modalità di asporto.

In considerazione di ciò la Confederazione, in accordo con i responsabili del progetto ComprArtigiano, intende potenziare in modo sistematico la piattaforma e-commerce, consentendo l’opportunità alle imprese del sistema Confartigianato di poter utilizzare al massimo il suo potenziale anche in previsione dell’approssimarsi delle festività natalizie e delle vendite e/o regali che si effettueranno in quel periodo”.



“I consumatori, concludono Buini e Gauzzi, si stanno sempre più orientando alla modalità on line di acquisto, che diventerà nel breve tempo la modalità preferita e considerando che realisticamente la ripartenza delle imprese avverrà gradualmente, occorre che queste ultime siano messe in condizione di recuperare velocemente il ritardo accumulato. Per questi motivi ComprArtigiano vuole concretamente favorire al massimo le imprese che intendano ora aderire al progetto, proponendo loro l’adesione annuale al progetto completamente gratuita con zero vincoli, zero costi e con tutti i servizi di marketing, spedizioni/ logistica integrati”.

Per maggiori informazioni:

promuovilatuazienda@confartigianatoperugia.com;