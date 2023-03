Concorso di Canto dello Sperimentale, secondo giorno di eliminatorie

Al Teatro Nuovo la visita del Sindaco di Spoleto che ha portato i saluti della città a Katia Ricciarelli. Foto

Secondo giorno di selezioni del 77 Concorso Comunità Europea del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli” e la città si è mobilitata per omaggiare Katia Ricciarelli, graditissima ospite del Teatro Lirico Sperimentale.

La signora Ricciarelli è molto legata alla città di Spoleto, dove in passato ha vissuto per diverso tempo, ed nutre da sempre un affetto speciale per il Lirico Sperimentale, per il quale è stata già Presidente di Giuria a fine anni ’80.

Il sindaco Andrea Sisti è giunto al Teatro Nuovo nel pomeriggio di mercoledì 1 marzo e ha portato i saluti della città al celeberrimo soprano rovigino.

Il Comune di Spoleto ha dimostrato vicinanza e interesse anche nei confronti dell’importante Concorso di Canto dello Sperimentale, una delle manifestazioni nel suo genere più blasonata e longeva nel panorama internazionale, sostenendola con lungimiranza e progetti mirati alla sua valorizzazione. Altrettanto afflato e appoggio da anni proviene dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto e dal Presidente Dario Pompili, i quali, oltre ad un sostegno costante alle attività teatrali del TLS, si occupano della valorizzazione di due importanti realtà corollarie, ovvero l’Archivio Storico e la Biblioteca dello Sperimentale, testimonianze della memoria dell’Istituzione.

Un ringraziamento va anche alla Fondazione Francesca, Valentina e Luigi Antonini, per il costante supporto e la squisita sensibilità artistica.

Oltre 180 giovani artisti sono giunti a Spoleto per partecipare alla 77ma edizione del Concorso di Canto “Comunità Europea” per giovani cantanti lirici e alle audizioni ad esso collegate; provengono da tutto il mondo, da paesi con culture e tradizioni diverse, ovvero dalla Germania alla Francia, Albania, Armenia, Cipro, Israele, Olanda, Polonia, Turchia, Russia, Giappone, Correa del Sud, Cina, ecc. Nella giornata di ieri la giuria ha ascoltato oltre 30 candidati, tra la sessione mattutina e quella pomeridiana; altrettanti verranno giudicati nella giornata odierna, al termine della quale saranno decretati i semifinalisti che si esibiranno di nuovo venerdì 3 marzo per tentare di accedere alla finale. Sarà infatti sabato 4 marzo la tanto attesa giornata finale del Concorso, al termine della quale verranno resi noti i Vincitori di questa 77ma edizione. Ogni candidato ha presentato due arie d’opera tra le più importanti del repertorio operistico; inoltre deve dimostrare di avere conoscenza approfondita di tutti gli aspetti della materia musicale, dalla storia della musica all’esegesi di un’opera etc.

Seguiranno nei giorni 5 e 6 marzo a Villa Redenta le audizioni collegate al concorso di canto che da anni sono parte integrante della competizione: ed anche qui il numero degli iscritti, desiderosi di farsi ascoltare dalla giuria, è di diverse decine di candidati, di ogni età e provenienza.

Si segnala inoltre che sono presenti n. 3 candidati provenienti dalla selezione effettuata presso l’Università delle Arti di Tirana in collaborazione con la stessa Università, l’Istituto italiano di Cultura italiana Tirana e le Associazioni Syri Blu di Tirana e Occhio Blu – Anna Cenerini Bova di Roma.

L’importante Giuria è composta quest’anno dal celebre soprano Katia Ricciarelli (Presidente), dal tenore Giuseppe Gipali, dal critico musicale Giancarlo Landini e della Direzione artistica del Teatro Lirico Sperimentale, ovvero il Direttore Artistico Michelangelo Zurletti e il Condirettore Artistico Enrico Girardi.

Grandi nomi hanno partecipato al Concorso e si sono formati a Spoleto, basti citare Franco Corelli e Anita Cerquetti nel 1951, Renato Bruson nel 1961, Ruggero Raimondi nel 1964, Leo Nucci e Mariella Devia rispettivamente nel 1967 e 1971, solo per ricordarne alcuni. Ma anche voci più recenti e alla ribalta proprio in questi anni sui palcoscenici internazionali: su tutte quella di Maria Agresta, che interpretò il suo primo ruolo (Rosina nel Barbiere di Siviglia) con lo Sperimentale nel 2006, mentre nell’anno successivo fu Eleonora Buratto a fare il suo debutto nei panni di Musetta de La bohème vincendo l’ambito Concorso di Spoleto.

Accompagnano i candidati al pianoforte i maestri Carolina Benedettini, Minjeong Kim e Antonio Vicentini. Il pianoforte è un Bechstein grancoda fornito dalla ditta Fabbrini di Pescara.