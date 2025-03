Concorso Art Bonus: aperte le votazioni per il Sipario Storico del Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti

Anche il sipario storico del Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti partecipa al Concorso Art Bonus 2025. Il bene, di proprietà del Comune di Spoleto, è stato selezionato per partecipare alle votazioni che sarà possibile effettuare fino al 14 aprile 2025 sulla piattaforma Art Bonus – https://bit.ly/4iEu93x

I 15 progetti più votati di ciascuna delle due categorie del Concorso – “Beni e luoghi della cultura” e “Spettacolo dal vivo” – parteciperanno poi alla fase II del concorso: il Click Day del 15 aprile sui social per votare i progetti finalisti di ogni categoria. I voti ricevuti sul sito e i voti social saranno sommati per determinare la classifica finale e i vincitori di questa edizione.

Il Concorso Art Bonus 2025 è finalizzato a valorizzare e premiare gli interventi la cui raccolta fondi è stata chiusa sulla piattaforma governativa nel corso del 2024 e rispondono ai requisiti di selezione previsti dal regolamento di questa edizione.

Quest’anno sarà attribuito anche un “Premio speciale” all’Ente la cui raccolta fondi in gara si è distinta per il risultato economico e per l’attività che ha consentito di ottenere tale positivo risultato.

Il restauro è stato effettuato dalla Coo.Be.C. Cooperativa Beni Culturali Società Cooperativa, grazie alla donazione di € 130.000,00 effettuata, tramite l’Art Bonus, dalla società AgriEuro srl e al cofinanziamento del Comune di Spoleto.

L’accurato intervento di restauro, un’operazione di grande rilevanza culturale ed artistica, ha permesso di riportare il sipario storico al suo splendore originario attraverso diverse fasi di intervento: dalla pulitura e ristabilimento della pellicola pittorica alle operazioni conservative, fino alla reintegrazione pittorica. I lavori hanno riguardato anche il recupero del sistema di movimentazione del sipario, con il rialloggiamento degli stangoni ed il ricollocamento degli anelli originali.

“ L’Art Bonus è uno strumento straordinario che, grazie alla generosità di Agrieuro e allo spirito di i niziativa dell’Associazione Spoleto Nel Cuore, ci ha permesso di recuperare un bene culturale che fa parte del patrimonio artistico e storico di Spoleto – ha spiegato il vicesindaco con delega alla valorizzazione delle culture, Danilo Chiodetti – Votare questo intervento di restauro significa non solo riconoscere il valore del lavoro svolto fin qui, ma anche dare maggiore forza a queste forme di collaborazione tra le istituzioni pubbliche ed i soggetti privati”.

“Sostenere il restauro del Sipario Storico del Teatro Gian Carlo Menotti di Spoleto attraverso l’Art Bonus è per noi tutti in AgriEuro motivo di grande orgoglio – ha commentato Filippo Settimi, CEO di AgriEuro – Questo intervento restituirà alla nostra città un patrimonio artistico di straordinario valore, riportandolo presto alla sua bellezza originaria e al suo storico palcoscenico. Ora che le votazioni sono aperte, invitiamo tutti a far sentire il proprio sostegno per dare risalto a questa iniziativa che vede al centro la cultura e la storia di Spoleto!”