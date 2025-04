Concorso Art Bonus 2025. Spoleto vince con il Sipario Storico del Nuovo-Menotti

Il progetto del restauro del Sipario Storico del Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, realizzato nel 1860 dal maestro Francesco Coghetti, ha vinto la 9^ edizione del Concorso Art Bonus 2025 nella categoria “Beni e luoghi della Cultura” con 7.174 voti.

374 i progetti selezionati sulla piattaforma del Ministero della Cultura www.artbonus.gov.it e ammessi al Concorso 2025. 30 progetti hanno superato la Fase I di votazione sul sito Art Bonus e partecipato alla votazione finale social del 15 aprile.

Il voto del Concorso Art Bonus è espressione di una giuria popolare spontanea: tutti coloro che si sono collegati al sito www.artbonus.gov.it dal 10 marzo al 14 aprile hanno potuto votare i progetti in gara, mentre il 15 aprile, nel giorno della nascita di Gaio Cilnio Mecenate, sui canali social Facebook e Instagram di Art Bonus si è tenuto il Click Day per votare i 30 progetti finalisti meglio classificati nella fase precedente, 15 per categoria.

“ è stato un risultato straordinario, che dimostra ancora una volta come la nostra comunità, quando si muove in maniera unita e coesa, sia in grado di raggiungere traguardi importanti – ha dichiarato il sindaco Andrea Sisti – Dietro ovviamente c’è stato un lavoro egregio. Innanzitutto da parte di Agrieuro, determinante con la donazione di € 130.000,00 per la realizzazione del progetto di restauro del Sipario Storico. L’Associazione Spoleto nel Cuore, che ha dimostrato un attivismo ed uno spirito di iniziativa veramente encomiabile. La Coo.Be.C. Cooperativa Beni Culturali Società Cooperativa, che ha materialmente effettuato il restauro, effettuando un lavoro certosino ed impeccabile. E poi gli uffici del Comune, dalla Cultura alla Comunicazione, che hanno agito con grande professionalità. Siamo molto orgogliosi di quello che è stato fatto”.

“Il restauro del Sipario Storico del Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto attraverso l’Art Bonus è per noi tutti in AgriEuro motivo di grande orgoglio – ha commentato Filippo Settimi, CEO di AgriEuro – Questo intervento, che restituirà alla nostra città un patrimonio artistico di straordinario valore, è stato possibile grazie al supporto della comunità che ha sostenuto con grande entusiasmo e senso di partecipazione il progetto”.