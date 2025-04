Concorso Art Bonus 2025: il Sipario Storico del Nuovo-Menotti tra i 30 progetti più votati in Italia

Il Sipario Storico del Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti è tra i trenta progetti più votati a livello nazionale del Concorso Art Bonus 2025. Il bene, di proprietà del Comune di Spoleto, era stato selezionato per partecipare alle votazioni che si sono svolte sulla piattaforma Art Bonus.

La prima parte del Concorso si è conclusa oggi, lunedì 14 aprile 2025, con il Sipario Storico classificato 5° con 2.226 voti nella categoria BENI E LUOGHI DELLA CULTURA e 10° in quella generale, che comprende anche la categoria SPETTACOLO DAL VIVO, su un totale di circa 400 progetti.

La fase II del concorso sarà il Click Day, in programma domani, martedì 15 aprile, quando dalle ore 8.00 alle 20.00 sarà possibile votare il post dedicato al restauro del Sipario Storico sulle pagine Facebook (https://www.facebook.com/artbonus14) e Instagram (https://www.instagram.com/art_bonus/) di Art Bonus. I voti ricevuti sul sito e i voti social saranno sommati per determinare la classifica finale e i vincitori di questa edizione.

“ Abbiamo ottenuto un grande risultato, riuscendo a classificare il progetto tra le prime posizioni a l ivello nazionale nonostante l’elevato numero di beni e spettacoli concorrent i – ha dichiarato il vicesindaco con delega alla valorizzazione delle culture, Danilo Chiodetti – Domani, in occasione del Clik Day, sono certo che Spoleto non farà mancare il proprio supporto per dare ancora maggiore visibilità a quello che è stato un percorso straordinario. Ringrazio nuovamente Agrieuro, perché il sostegno e la disponibilità ha restituito alla Città un bene dal grande valore artistico e storico“.

Il Concorso Art Bonus 2025 è finalizzato a valorizzare e premiare gli interventi la cui raccolta fondi è stata chiusa sulla piattaforma governativa nel corso del 2024 e rispondono ai requisiti di selezione previsti dal regolamento di questa edizione. Quest’anno sarà attribuito anche un “Premio speciale” all’Ente la cui raccolta fondi in gara si è distinta per il risultato economico e per l’attività che ha consentito di ottenere tale positivo risultato.

“Sostenere il restauro del Sipario Storico del Teatro Gian Carlo Menotti attraverso l’Art Bonus è stata per AgriEuro un’importante occasione per contribuire concretamente alla valorizzazione del patrimonio culturale della nostra città – ha aggiunto Filippo Settimi, CEO di AgriEuro – Vedere questo intervento tra i progetti candidati al Concorso Art Bonus ci riempie di soddisfazione. In vista del Click-Day, invitiamo tutti a partecipare lasciando un ‘Mi piace’ al post dedicato: è un gesto semplice, ma capace di dare visibilità a un simbolo fortemente identitario per Spoleto”

Il restauro è stato effettuato dalla Coo.Be.C. Cooperativa Beni Culturali Società Cooperativa, grazie alla donazione di € 130.000,00 effettuata, tramite l’Art Bonus, dalla società AgriEuro srl e al cofinanziamento del Comune di Spoleto.