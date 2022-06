Concluso il Summer Camp 2022

Il vice presidente con delega Academy Mauro Lucarini: “Settimana intensa ed emozionate”

Si è concluso con la consegna degli attestati il Summer Camp 2022, il camp estivo organizzato dall’AC Perugia Calcio al quale hanno partecipato 70 ragazzi appartenenti e non alla scuola calcio biancorossa.

Tanti giochi ed esercitazioni coinvolgenti, tutte rigorosamente svolte all’interno del Curi, che non hanno riguardato solo il calcio ma nelle diverse giornate i ragazzi hanno avuto modo di interagire con lezioni di inglese, visitare il museo e vedere alcuni film a tema sportivo. Non solo, hanno scoperto alcuni luoghi affascinanti dello stadio come la sala stampa e gli spogliatoi.

A coordinare il tutto, come sempre, il vice presidente con delega Academy Mauro Lucarini affiancato dalle fedeli collaboratrici della segreteria e dallo staff di allenatori ed istruttori. “Settimana intensa ed emozionate nonostante il gran caldo ma vedere la gioia e la felicità stampata sul viso dei bambini ci ha ripagato di tutti gli sforzi. Ora qualche giorno di riposo per prepararci alla nuova stagione”.

Nelle prossime settimane infatti prenderà il via la nuova stagione della Scuola Calcio biancorossa.